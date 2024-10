Rugby serie B: il Brixia difende la vetta, primo acuto del Rovato

La terza giornata del campionato di serie B di rugby regala emozioni contrastanti alle squadre bresciane. Il Brixia difende la vetta con un successo risicato contro il Modena, mentre Rovato ottiene la prima vittoria stagionale superando il Pieve in un match combattuto fino alla fine. Nulla da fare, invece, per il Botticino che deve cedere il passo alla solida compagine del Bologna.

Brixia-Modena

Il Brixia si conferma al vertice della classifica grazie a una vittoria sofferta e decisa negli ultimi minuti contro un Modena agguerrito. Davanti al pubblico di casa, la formazione bresciana inizia con il piede giusto, sbloccando il punteggio con una meta del terza linea Valtorta dopo un’azione multifase fa arretrare la difesa modenese. Tuttavia, i padroni di casa incontrano presto difficoltà nel consolidare il vantaggio. Il Modena reagisce e, dopo un'azione ben orchestrata dai suoi trequarti, trova la meta con Orlandi, che porta gli ospiti in vantaggio 5-7 alla fine del primo tempo.

La meta di Valtorta - © www.giornaledibrescia.it

Nella seconda frazione di gioco, il giovane Benetti del Brixia sale in cattedra dalla piazzola, riuscendo a trasformare due calci di punizione fondamentali. Modena risponde con un piazzato di Esposito, e mantiene la tensione alta fino all’ultimo. Gli ultimi minuti della partita si giocano tra il cuore e i nervi, con il Brixia che difende strenuamente l’esiguo vantaggio. Al fischio finale, i bresciani possono finalmente festeggiare il primato in classifica.

Non è piena la soddisfazione per Roberto Mandelli, coach del Brixia, che commenta: «È stata una partita molto combattuta, con Modena che non ci ha mai concesso spazi facili. Abbiamo mostrato alcune imprecisioni, ma sono soddisfatto della capacità di tenuta dei ragazzi. La nostra prestazione è stata altalenante e non abbiamo gestito al meglio alcune situazioni. Prendiamo di buono i quattro punti e il mantenimento della testa della classifica».

Pieve-Rovato

Prima vittoria per il Rovato - © www.giornaledibrescia.it

Sul difficile campo del Pieve, Rovato trova la sua prima vittoria stagionale in una partita emozionante, caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte. Rovato parte forte e segna subito due mete, prima con Tomasoni e poi con Furli, entrambe trasformate dal preciso piede di Guidi. Il Pieve non resta a guardare e risponde con due marcature ravvicinate.

Il Condor rossoblù, su un campo pesante, riesce a mantenere il gap e a chiudere la prima frazione sul 12-20. Nella ripresa la meta di Valloncini e il piede preciso di Guidi permettono al Rovato di mantenere la linea di galleggiamento, e soprattutto di arginare il tentativo di rimonta nel finale di Pieve. Finisce così 26-33 per Rovato che festeggia il primo successo in campionato.

A fine partita, l’allenatore del Rovato, Pierangelo Ceretti, esprime la propria soddisfazione: «Sono davvero orgoglioso dei ragazzi, che hanno dimostrato un grande spirito di sacrificio su un campo difficile. Abbiamo gestito bene i momenti chiave e siamo stati efficaci nel contenere i loro attacchi. Siamo felicissimi di aver conquistato il bottino pieno. Ora concentriamoci sul derby contro Botticino, che sarà un’altra prova importante per noi».

Botticino-Bologna

Niente da fare per il Botticino - © www.giornaledibrescia.it

Per il Botticino arriva una nuova sconfitta, questa volta contro il Bologna, che si dimostra squadra di grande solidità e compattezza. La formazione ospite è impeccabile dalla piazzola e costruisce fin da subito il vantaggio con il piede delicato di Chico, giocatore che ha fatto la differenza nella sfida contro la formazione verdeblù. Il Botticino trova la meta della bandiera con Scanferla e un piazzato con Bandera. Ma Bologna macina punti e rompe il match con due mete che consolidano il vantaggio e non lasciano scampo alla formazione della nostra provincia.

Al termine del match, l’allenatore del Botticino Francesco Filippini commenta così la sconfitta: «Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile. Bologna ha dimostrato una qualità superiore, in particolare con il loro mediano di apertura. I ragazzi hanno comunque lottato fino alla fine. Resta il rammarico di non aver conquistato punti che ci sarebbero serviti per muovere la classifica. Adesso dobbiamo subito metterci al lavoro e concentrarci al meglio per preparare il prossimo derby in casa del Rovato».

La classifica

Brixia 14, Bologna 13, Bergamo 10, Lyons 10, Pieve 7, Modena 6, Rovato 6, Botticino 5, Sondrio 1*, Colorno 0* (*una partita in meno)

I tabellini

Brixia-Modena 11-10

Brixia: Zingarelli, Forti, Pratichetti (5’st Plebani), Delle Monache (15’st Tisone), Plebani, Benetti (15’st Locatelli), Fiorini, Valtorta, Zanetti (36’st Pasotti), Manenti, Triboldi, Tisone (1’st Tavoni), Bertini, Piovani (1’st Sabatiello). Allenatore: Mandelli.

Modena: Mazzi, Pianigiani, Orlandi, Malagoli, Pagliai, Michelini, Esposito, Flores, Tarantini, Carta, L. Venturelli, M. Venturelli, Morelli (1’st Operoso), Musajo (2’st Malisano), Ori (1’st Rodriguez). A disposizione: Bergonzini, F. Petti, Messora, Pergola. Allenatore: Guareschi.

Arbitro: Scaglia di Monza e Brianza.

Marcatori: pt 3’m Valtorta, 27’m Orlandi tr Esposito; st 4’cp Benetti, 9’cp Benetti.

Pieve di Cento-Rovato 26-33

Pieve di Cento: Marzocchi, Negrini (31’st Ciffolillo), D. Tassinari, Dal Pozzo, Marchesini, Roncarati, P. Accorsi, Cocchiarella, G. Tassinari, Serra (1’st Pondrelli), Balsemin, Taddia, Lindelli (36’st Gambacorta), Cassani, Levorato (38’st Levorato). A disposizione: Badiali, Ravazza, Minarelli. Allenatore: Balboni.

Rovato: Guidi, Zucchi, Brunelli, Cannizzaro (15’st Gandaglia), Veneruso, N. Furli, Tomasoni (18’st Caravano), Valloncini, Volpini, Pozzaglio (19’st Conforti), Galli, M. Furli (11’st Tebaldini), Mella, Stella (22’st Xhafa), Garofalo (1’st Turi). A disposizione: Xhafa, Turi, Tebaldini, Conforti, Ottaviani, Caravano, Gandaglia. Allenatore: Ceretti.

Arbitro: Bagarolo di Milano

Marcatori: p.t. 9’ m Tomasoni tr Guidi 0-7, 13’ m N. Furli 0-12, 22’ m Balsemin tr Marzocchi 7-12, 25’ cp Guidi 7-15, 39’ m Stella 7-20, 40’ m Balsemin 12-20; s.t. 5’ m Valloncini tr Guidi 12-27, 18’ m Cocchiarella, tr Marzocchi 19-27, 24’ cp Guidi 19-30, 29’ m G. Tassinari tr Marzocchi 26-30, 30’ cp Guidi 26-33.

Note: cartellino giallo a Mella (Rovato) 37’ st

Botticino-Bologna 8-26

Botticino: Musatti, Gaspari, Ferrari, Mainardi, Savoldelli, Bandera, Noventa (10’st Ricchini), A. Ragnoli, Martani, Tamborini, Scanferla (30’st D. Busi), Venturelli , Bettoni, Altamirano, Stefanini. A disposizione: Tonni, Bettoni, D. Busi, M. Margoni, Maccarinelli, Bertaglio. Allenatori: Filippini e Nicol.

Bologna: Soavi, Giacalone (24’st Marzocchi), Teresi, Pancaldi, Zambrella, Chico, Bernabò (15’st Tarantino), Visentin, Schiavone, Biondi (1’st De Napoli), Gambacorta (11’st D’Amico), Cesari, Lanzani (24’st Fattori), Bernardi (15’st Silvestri), Anteghini (38’st Bonini). Allenatore: Brolis.

Arbitro: Berra di Mantova.

Marcatori: pt 1’cp Chico, 19’cp Chico, 22’m Teresi tr Chico, 29’m Bandera, 33’cp Chico; st 13’cp Chico, 17’m Scanferla, 29’m Teresi tr Chico.

Note: cartellini gialli Ferrari (18’pt) e Chico (39’st).