Calvisano punta al bottino pieno ma ad Avezzano resta a mani vuote

Gianluca Barca

I gialloneri rimettono in piedi la partita, non si accontentano del pareggio e vanno ko 20-17

La meta di Grant - Foto Avezzano Rugby

Il Calvisano non si accontenta del pari e punta tutto sui dispari, ma... esce lo zero. I gialloneri finiscono così sconfitti per la prima volta in questa stagione, 20-17 ad Avezzano al termine di una partita dura e con un finale pieno di colpi di scena. Momento clou Costretta ad inseguire per la prima volta in campionato la Tiesse Robot acciuffa un sorpasso che pare decisivo quando al termine del match manca un pugno di minuti. Non ha fatto i conti però con l’orgoglio degli abruzzesi che alla ri