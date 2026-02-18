Rovato capolista e Brixia sugli scudi: rugby bresciano ai vertici

B come Brescia. È sempre più così. Sì, perché lo scorso weekend il rugby bresciano ha vissuto una domenica speciale, con una serie B che ha messo in calendario due derby nello stesso pomeriggio e nello stesso girone, fortemente bresciano. Nello scontro Bassa Bresciana-Rovato, i rossoblù si sono imposti 10-31, riportandosi così al comando della classifica. Non meno importante l’altro derby: Fiumicello-Brixia. Gli ospiti hanno vinto 44-13, trascinati da una prestazione maiuscola di Tomas Antonio Costantino, tallonatore italo-argentino del Brixia, autore sin qui di una stagione da assoluto protagonista.

Numeri

Costantino ha segnato quattro mete decisive e ha regalato 5 punti fondamentali per mantenere il Brixia in scia delle prime posizioni e per alimentare il sogno promozione. Classe 2002, nato a Tandil, in Argentina, Costantino ha un percorso iniziato a cinque anni nelle squadrette locali e proseguito all’Accademia nazionale argentina.

Dopo un periodo di pausa e il trasferimento nel nostro Paese, ha scelto di ottenere la cittadinanza italiana per giocare qui, dove il rugby è la sua passione. Arrivato al Brixia con un ginocchio in recupero, ha poi dimostrato forza fisica e determinazione. Finora ha segnato 13 mete su 44 complessive della squadra bresciana, ognuna dedicata alla mamma rimasta in Argentina. «Per me le mete sono tutte importanti – racconta – ogni volta che segno penso a lei».

Feeling

Quello con il gruppo è stato immediato: «La squadra è molto buona, l’atteggiamento positivo. Non ci poniamo limiti e vogliamo provare a raggiungere la promozione». Secondo Costantino, il livello italiano è leggermente inferiore a quello argentino, ma comunque competitivo. «In Argentina si gioca tanto per appartenenza e passione – aggiunge – qui sto bene fisicamente e voglio chiudere bene la stagione per puntare in serie A».

Brixia, Rovato e non solo

Il nostro territorio è sempre più protagonista, con quattro squadre in B e due favorite dai pronostici. Sì, perché la nostra provincia – e qui, gli scongiuri sono consentiti – è tra le più quotate per il salto di categoria: Rovato è prima, il Brixia insegue con una partita ancora da recuperare. Certo, è presto per fare i conti, siamo poco oltre il giro di boa, ma le due formazioni sembrano mature dopo una lunga militanza nel girone cadetto. Il regolamento è favorevole: la promozione in A è assicurata per la prima di ciascun girone, mentre seconde e migliore terza parteciperanno a un play off da cui usciranno le altre tre promosse. Un girone bresciano impreziosito anche dalle neopromosse Bassa Bresciana e Fiumicello, che ancora stanno prendendo le misure alla categoria e potranno farlo con calma, visto che quest’anno le retrocessioni sono congelate. Resta che la nostra provincia è senza dubbio sotto i riflettori.