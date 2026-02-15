Rugby, serie B: Rovato nuova capolista dopo il derby vinto

Il Rovato espugna Leno – vittoria sulla Bassa Bresciana (10-31) – e aggancia il Bergamo in vetta alla classifica. Cinque punti pesanti anche per il Brixia di Palazzani, che si impone con autorità sul Fiumicello (13-44) e resta in scia al terzetto di testa. Tutto si svolge come da pronostico, quindi, nella 11ª giornata di serie B, con i due derby bresciani dagli esiti scontati a caratterizzare la domenica rugbistica. Le formazioni di primissima fascia hanno avuto la meglio sulle squadre di caratura inferiore, ma grinta e determinazione si sono equivalsi su entrambi i campi, in una domenica dal forte accento bresciano.

Bassa Bresciana-Rovato 10-31

La gioia della nuova capolista Rovato - Foto Stefano Delfrate

Il Rovato apre in forcing il primo derby del girone di ritorno e già all’8’ rompe gli indugi con Corestini. La manovra si sviluppa sulle gambe dei trequarti rossoblù, protagonisti delle mete che permettono al Condor di raggiungere il punto di bonus già al 38’, con quattro marcature consecutive. Il primo tempo è a senso unico: la Bassa Bresciana prova a difendere, ma non riesce a contenere le sortite degli avversari. Nella ripresa il Rovato cala il ritmo e arriva, così, la reazione dei bassaioli, che pungono prima con Alghisi, poi con Bolentini, e costruiscono altre occasioni. Il Rovato fatica a ritrovare il ritmo, ma gestisce il vantaggio e incrementa lo score con Frassine. La partita non subisce altri scossoni: il Condor difende il punteggio fino al triplice fischio. Per gli uomini di Ceretti arrivano cinque punti e, complice il passo falso del Bologna sul campo di Bergamo, la vetta della classifica.

«Ci aspettavamo una partita difficile contro una squadra che in casa dà sempre del filo da torcere – commenta Pierangelo Ceretti, allenatore del Rovato –. I ragazzi sono stati bravi a risolvere il primo tempo con buona intensità ed esecuzioni. Nel secondo tempo abbiamo calato la concentrazione e ci siamo allontanati dai principi di gioco: abbiamo sprecato molte occasioni e la Bassa ha chiuso il tempo in vantaggio 10-5. Dobbiamo imparare a non perdere la concentrazione».

Enrico Arbosti , allenatore della Bassa Bresciana, sottolinea: «La partita è stata intensa e dura. La differenza tecnica e fisica si è vista, ma nel secondo tempo abbiamo mantenuto un ritmo più basso e provato a reagire. Nonostante le quattro mete subite nel primo tempo, con gli avanti siamo riusciti a segnare due mete da touche, dimostrando che continuiamo a giocare senza mollare mai. Rispetto alla gara d’andata, il risultato è sicuramente migliore, un aspetto positivo per noi».

Fiumicello-Brixia 13-44

Costantino della Brixia protagonista assoluto con 4 mete - © www.giornaledibrescia.it

Al Campo Bruno Menta di Fiumicello, il primo forcing è neroverde: i padroni di casa testano la red zone ospite, ma non riescono a concretizzare. Il biancoazzurro Carilli rompe la pressione recuperando l’ovale e ribaltando il fronte di attacco. Ora è il Brixia a presentarsi sotto l’ombra dell’acca avversaria. Una serie di pick and go porta alla touche e alla maul avanzante che sfonda, per il vantaggio ospite firmato Baccolo. Il Fiumicello morde i punti di incontro e torna subito a cercare l’avventura nella metà campo avversaria, che produce un calcio di punizione: il tiro di Roversi è preciso e vale il 3-5.

La sfida è intensa, e il Brixia verticalizza , entrando come una lama nel burro dentro i cinque metri neroverdi al 19’. Il drive avanza, si sgancia Costantino che in tuffo marca la seconda meta biancoazzurra. È la manovra che disunisce i padroni di casa e rafforza la convinzione degli uomini di Palazzani, che alzano il ritmo, muovono l’ovale con efficacia e rapidità e si involano nuovamente con Costantino in una corsa solitaria centrale. Barboglio trasforma da posizione ravvicinata. Il Brixia è in controllo e viene illuminato dalla giornata di gloria della prima linea argentina Costantino, assoluto protagonista con quattro mete.

Il Fiumicello dimostra la propria tenacia con la meta della bandiera al 7’ della ripresa con Beretta (13-34), azione che mette in mostra la buona volontà e sprazzi di buon gioco della formazione di casa. Il Brixia però non perde mai il controllo e dilaga, chiudendo con otto mete totali che portano a otto il computo delle vittorie stagionali (con una partita ancora da recuperare) della squadra di Palazzani, che resta agganciata al gruppetto di vertice.

Una gara dal sapore particolare per Guglielmo Palazzani, coach del Brixia nato rugbysticamente proprio nel Fiumicello: «Sono contento della prestazione del Brixia in casa del Fiumicello, che per me è come casa. Tornare qui mi dà belle emozioni. È stata una bella giornata, e abbiamo disputato una bella partita. Non era semplice, soprattutto dopo la gara annullata col Pieve che ci ha lasciati fermi a lungo. Bene così, ora testa alla prossima». Per Giancarlo Trapanese, allenatore del Fiumicello: «È una gara che ci ha visti segnare mete; la vedo come una prova di crescita contro una formazione di alto livello».

L'esultanza della Brixia - © www.giornaledibrescia.it

La classifica

Rovato 44, Bergamo 44, Bologna 40, Brixia* 41, Colorno 29, Lyons 26, Parma 24, Pieve* 13, Bassa 8 , Fiumicello 8. *una partita in meno

I tabellini

Fiumicello-Brixia 13-44

Fiumicello: Nicolini: Benevolo, Lombardi, Damiani, Jazi; Roversi, Zanola; Beretta, Setti, Bontempi; Camaini, Ye; Gaye, Saviello, Quadrio. A disposizione: Maffezzoni, Pedrini, Apostoli, Sardi, Quarantini, Generali, Bonomi. All. Trapanese

Brixia: Petitpierre; Odolini, Carilli (20’ st Villa), Belotti, Plebani (22’ st Gintili); Barboglio, Fiorini (15’ st Destro); Rossini, Valtorta (15’ st Amadei), Cirelli (25’ st Costantino); Pasotti, Triboldi; Lorini (1’ st Tavoni), Baccolo, Costantino (20’ st Moretti). A disposizione: Bertini. All. Palazzani

Arbitro: Walorek di Udine

Marcatori: p.t. 15’ m Baccolo (0-5), 16’ cp Roversi (3-5), 19’ m Costantino tr Barboglio (3-12), 21’ m Costantino tr Barboglio (3-19), 23’ cp Roversi (6-19), 35’ m Lorini (6-24), 39’ m Costantino (6-29); s.t. 3’ m Costantino (6-34), 7’ m Beretta tr Generali (13-34), 20’ m Pasotti (13-39), 27’ m Barboglio (13-44)

Bassa Bresciana-Rovato 10-31

Bassa Bresciana: Venieri, Balestra, Bresciani (25’st Beluzzi)), Carrara, Venieri, Putna, Nauti (22’st Baldricchi), Bellomi (10’st Zerman), Bellomi (10’st Alghisi), Gurra (10’st Garletti), Cirimbelli, Saottini (9’st Roncari), Bolentini, Oneda (20’st Luna), Marini, Margini. Allenatore: Arbosti.

Rovato: Guidi, Corestini, Brunelli (10’st Gandaglia), Zucchi (30’st Loda), Guerra (10’st Sardo), Serra, Tomasoni, Gueye, Pozzaglio (10’st Valtorta), Conforti, Valloncini (10’st Tebaldini), Bonetti, Mella, Xhafa (10’st Frassine), Galli (18’st Turi). Allenatore: Ceretti.

Arbitro: Mansutti di Udine.

Marcatori: pt 8’m Corestini, 18’m Tomasoni tr Guidi, 25’m Brunelli tr Guidi, 38’m Guerra tr Guidi; st 13’m Alghisi, 24’m Frassine, 33’m Bolentini.

Note: cartellini gialli Gueye (10’st) e Alghisi (10’st).