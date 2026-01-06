Giornale di Brescia
Abbonati
Rugby

Addio a Ottorino Bugatti, storico presidente del Rugby Lumezzane

Federico Bernardelli Curuz
Figura centrale dello sport ovale, Bugatti è stato il presidente più longevo del rugby italiano: aveva 82 anni
Ottorino Bugatti aveva 82 anni © www.giornaledibrescia.it
Ottorino Bugatti aveva 82 anni © www.giornaledibrescia.it
AA

Il mondo del rugby bresciano e italiano piange Ottorino Bugatti, storico presidente del Rugby Lumezzane, scomparso nella notte a 82 anni. Figura centrale dello sport ovale, Bugatti è stato il presidente più longevo del rugby italiano. È stato anche sindaco di Lumezzane dal 1995 al 1999.

Rugby Lumezzane

Ha guidato il club rossoblù per sessant’anni, senza mai arretrare di fronte alle difficoltà. Presidente d’altri tempi e di solidi valori, Bugatti ha lasciato un segno profondo non solo nello sport, ma anche nel mondo dell’imprenditoria locale.

Era già al fianco del club nel 1964, anno della fondazione del Rugby Lumezzane da parte del professor Bruno Menta, accompagnandone passo dopo passo la crescita. Sotto la sua guida, il rugby lumezzanese ha attraversato epoche diverse, fino alla scelta coraggiosa di ripartire nel 2018 con il progetto Rugby Centurioni, e con la nascita dell’avveniristico Maw Stadium di Villa Carcina. Una visione che ha permesso al club di restare protagonista.

L’ultimo saluto

I funerali si terranno giovedì 8 gennaio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sant’Apollonio a Lumezzane, partendo dalla Sala del Commiato Benedini. Il rugby bresciano perde un punto di riferimento.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
rugby LumezzaneOttorino BugattiLumezzane
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario