Addio a Ottorino Bugatti, storico presidente del Rugby Lumezzane

Il mondo del rugby bresciano e italiano piange Ottorino Bugatti, storico presidente del Rugby Lumezzane, scomparso nella notte a 82 anni. Figura centrale dello sport ovale, Bugatti è stato il presidente più longevo del rugby italiano. È stato anche sindaco di Lumezzane dal 1995 al 1999.

Rugby Lumezzane

Ha guidato il club rossoblù per sessant’anni, senza mai arretrare di fronte alle difficoltà. Presidente d’altri tempi e di solidi valori, Bugatti ha lasciato un segno profondo non solo nello sport, ma anche nel mondo dell’imprenditoria locale.

Era già al fianco del club nel 1964, anno della fondazione del Rugby Lumezzane da parte del professor Bruno Menta, accompagnandone passo dopo passo la crescita. Sotto la sua guida, il rugby lumezzanese ha attraversato epoche diverse, fino alla scelta coraggiosa di ripartire nel 2018 con il progetto Rugby Centurioni, e con la nascita dell’avveniristico Maw Stadium di Villa Carcina. Una visione che ha permesso al club di restare protagonista.

L’ultimo saluto

I funerali si terranno giovedì 8 gennaio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sant’Apollonio a Lumezzane, partendo dalla Sala del Commiato Benedini. Il rugby bresciano perde un punto di riferimento.