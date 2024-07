Il bresciano Gnecchi sarà il primo italiano a debuttare a Parigi 2024

Sarà un arbitro di rugby bresciano il primo rappresentante dell'Italia a scendere in campo a Parigi 2024, in anticipo sulla cerimonia di apertura che il prossimo 26 luglio inaugurerà i XXXIII Giochi Olimpici.

Gianluca Gnecchi, direttore di gara internazionale di recente impegnato a Twickenham in Fiji-Barbarians del 22 giugno scorso e poi in USA-Scozia a Washington il 12 luglio, sarà sul prato dello Stade de France alle 17.30 di domani, mercoledì 24, per dirigere Irlanda-Sudafrica, incontro valido per la Pool A del torneo maschile di rugby 7s che assegnerà le medaglie sabato 27 luglio.

Per il fischietto bresciano, che è stato inserito nei panel arbitrali sia del torneo olimpico maschile che di quello femminile, si tratta della prima partecipazione ai Giochi, a conclusione di un anno che lo ha visto consolidarsi a livello internazionale sia nell'Urc che sulla scena dei test-match, affiancando anche come assistente l'amico e collega Andrea Piardi in occasione del debutto di quest'ultimo nel Guinness Sei Nazioni maschile lo scorso febbraio a Dublino per Irlanda-Galles.