Sei Nazioni, Piardi in Irlanda: «Grande emozione, che sia solo l’inizio»

Il rugby italiano sabato ha visto l’esordio assoluto di un arbitro italiano nel Sei Nazioni. Il bresciano Andrea Piardi ha diretto Irlanda-Galles giocata nel pomeriggio all'Aviva Stadium e vinta 31-7 dai padroni di casa campioni uscenti e in corsa per il bis. «L'esordio mi ha dato una grande emozione, nei primi minuti ero un po' sulle nuvole. Poi mi sono tranquillizzato ed è andato tutto liscio, come speravo. Ora sono estremamente felice ma voglio che questo sia solo un primo passo a questo livello», ha commentato il direttore di gara.

Il 31enne di Brescia sapeva da dicembre di essere stato designato per questo appuntamento, trovandosi ad arbitrare la squadra più forte del torneo, sotto gli occhi di un pubblico tra i più appassionati ed esigenti. «Al momento degli inni, al fianco delle due squadre, ho vissuto un momento davvero speciale – afferma Piardi –, ma quel che contava era la prestazione e credo che sia andata abbastanza bene. In campo erano tutti molto corretti e non ho avuto problemi a gestire l'incontro, ma a questo livello la qualità è tale che ti aiuta anche a prendere le decisioni giuste».

Fatto questo passo (avendo al suo fianco l'amico e collega bresciano Gianluca Gnecchi), Piardi ha come obiettivo di «entrare stabilmente nel gruppo dei direttori di gara migliori».