Calvisano rischia di rovinarsi il Natale, ma il finale è di gioia

Gianluca Barca

Ottima meta di Shevchuk con trasformazione di Bruniera poco prima dell’80’: Cus Milano va ko

Il Calvisano rischia di steccare proprio il concerto di Natale. Messi alle corde per oltre un’ora dal Cus Milano, i gialloneri hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per venire a capo della partita. Ma tutto è bene quel che finisce bene e la meta di Shevchuk, con la successiva trasformazione di Bruniera, a pochi minuti dall’80’, ha regalato alla Tiesse Robot l’ottava vittoria consecutiva, la conferma del primo posto in classifica, con sei punti di vantaggio sul Torino, e la possibilità