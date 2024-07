Calvisano al via, Bruniera pezzo pregiato tra i volti nuovi

Calvisano, la rivoluzione continua. Comincia oggi al San Michele la nuova stagione sportiva della formazione giallonera.

Del gruppo che ha concluso lo scorso campionato al sesto posto sono otto i giocatori che hanno lasciato il club o sono in procinto di farlo in queste settimane. Di sei di loro, i piloni Triunfo, Florio (giocherà per il Botticino) e Leali, il terza linea Barbi, il trequarti Raveggi, e il neozelandese Christian-Goss, la partenza era nota. Per il tallonatore Bau-Milki e per la seconda linea Anatoly Shevchuk invece il trasferimento altrove era meno scontato. Il fatto è che per entrambi, reduci da un’ottima stagione, si sono fatti avanti club di categoria superiore, tra cui il Cus Torino di Giampiero De Carli che ha mancato di un soffio la promozione in Elite, sconfitto nella finale dei play off dalla Lazio. L’approdo al Cus di Bau-Milki, a questo punto, pare sinceramente scontato, mentre Shevchuk non ha ancora sciolto i dubbi legati a questioni logistiche e, forse, anche all’interessamento di altre società.

Mosse

I torinesi avevano sondato anche Pippo Lazzaroni, il quale però ha preferito rimanere a Calvisano che, nel frattempo, ha soffiato proprio ai cussini il pilone argentino Juan Barbotti, 27 anni, uno dei migliori della categoria in prima linea.

Il reparto era uno di quelli che necessitavano di robuste iniezioni di chili e altri arrivi saranno annunciati nei prossimi giorni: uno dovrebbe essere Simone Manente, 24 anni, proveniente dal Rugby Casale.

In seconda linea a mettere peso ed esperienza potrebbe arrivare invece il nazionale cileno Augusto Sarmiento Paris, 31 anni, reduce dalla Coppa del mondo dello scorso autunno in Francia.

Il pezzo più pregiato del rinnovamento giallonero è però il numero 10 del Vicenza Andrea Bruniera, classe 2003, già apertura della nazionale U20 di Massimo Brunello nel 2023 e ufficializzato ieri dalla società giallonera. Bruniera dovrà dare equilibrio a una linea d’attacco di cui entrerà a far parte anche Elia Villa, classe 2002, ala, ex Accademia del Verona, Pesaro e Centurioni.

Situazione

Insomma siamo in pieno cantiere estivo e da capire c’è ancora anche la composizione dei gironi. La rinuncia del Tarvisium a salire nella serie A nazionale ha aperto le porte alla ASR Milano.

Il Calvisano pertanto, nel suo gruppo di A2, dovrebbe trovare: Cus Milano e Amatori Union, Alghero, Settimo Torinese, Monferrato, Parma, Noceto e le neopromosse Lecco e Piacenza Rugby. Tornando al gruppo bresciano, confermato lo staff tecnico composto da Mattia Zappalorto, David Dal Maso, Cristiano Durante, cui forse si aggiungerà uno specialista della mischia chiusa.

Per il mese di agosto allenamenti fissati il lunedì, martedì, giovedì e venerdì. Pausa invece nella settimana di Ferragosto.