Promossi, non solo al «Top11»: quelli che vogliono la festa

Vincenti, in campo e online. È questo il quadro (digitale) disegnato sul portale top11.giornaledibrescia.it in relazione a molti tesserati, nominati appunto per il «Top11» dalla redazione sportiva del GdB e dai direttori sportivi bresciani. Scorgendo infatti la classifica di coloro i quali - al momento - si meritano la convocazione all’«All star match» di sabato 8 giugno a Polpenazze, ne troviamo molti reduci da festeggiamenti per la promozione alla categoria superiore. A cominciare dalla Voluntas Montichiari che, fresca di vittoria al quarto turno play off di Prima categoria e di conseguente Promozione, annovera fra le stelle sinora più votate Leonardo Galeazzi, Andrea Besacchi ed Edoardo Panelli.

Nello stesso campionato, ma spostandoci verso la città, un discorso simile vale per l’Urago Mella: il tris composto da Matteo Sabotti, Davide Berta e Michele Naoni ha infatti alzato al cielo la Coppa Lombardia, consentendo il ritorno in Promozione dei rossoblù. Potrebbero sfidarsi nella prossima stagione con il neopromosso Borgosatollo, che vanta fra i convocati il numero uno Fabio Mangeri e l’estroso Federico Voltolini.

Pur attraverso i play off del girone A, anche la Pedrocca di Terza categoria ha centrato il salto in Seconda: in graduatoria ecco premiato dai clic il terzetto formato da Stefano Buizza, Stefano Rossi e Stefano Macri. Anch’egli passato dalla post-season, il tecnico Gianni Maggi (primo in assoluto con quasi 1.900 preferenze) ha ottenuto la propria gioia, guidando il Real Borgosatollo a vincere i play off del girone B di Terza. Un avvicente campionato, questo, in cui a trionfare è stato il Gottolengo (capace di mettere in bacheca pure la Coppa Lombardia) e rappresentato da Eugenio Benvenuti. La Virtus Auora Travagliato (passata in Prima categoria) è rappresentata dal portiere Claudio Rivetti.

Non vogliono comunque essere da meno il centrocampista Falvio Prandelli (Vs Lume) e il difensore Pini (Pavonese), trionfatori in Seconda. Infine Jorge Guzman è l’emblema della felicità del Prevalle di Promozione.

