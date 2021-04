Polemica per Ibrahimovic al ristorante: «Incontro privato»

Coda polemica per l’avvistamento di Zlatan Ibrahimovic domenica in un noto ristorante stellato di Milano. Una presenza che non è passata inosservata, quella dell’attaccante rossonero, anche perché la Lombardia era in zona rossa con ristoranti aperti solo per l’asporto, come avviene tuttora nonostante il passaggio in arancione.

Il ristorante scelto da Ibra, «Tano passami l’olio», di via Petrarca nel centro di Milano, si era già schierato a favore della riapertura, aderendo all’iniziativa «Io apro» lo scorso gennaio. Secondo fonti vicine al giocatore rossonero, non si sarebbe trattato di un pranzo, ma di un incontro privato e con un numero limitato di persone.

Zlatan non avrebbe pranzato e sarebbe restato poco più di un’ora per discutere di business.

