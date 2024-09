Paralimpiadi, Bicelli qualificato per la finale dei 400 stile libero

Luce verde per Federico Bicelli. Nelle batterie svoltesi in mattinata a Parigi, il nuotatore paralimpico bresciano ha chiuso al quarto posto con il tempo di 4'56''54, strappando così il pass per la finale del pomeriggio.

L'appuntamento con i 400 stile libero S7 si rinnova alle 17.30: superato il primo ostacolo, Bicelli punta ora direttamente alla medaglia.