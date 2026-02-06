Al via i Giochi invernali: a Milano la cerimonia d’inaugurazione

Tutto il mondo guarda l'Italia. Al via i XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina. Alle 20 inizia a San Siro la cerimonia di apertura: uno show che si stima avrà oltre due miliardi di telespettatori, dalla sfilata degli atleti di 93 Paesi fino all'arrivo della fiaccola con gli ultimi tedofori e all'accensione dei bracieri nelle due città.

In tribuna d'onore oltre 50 capi di Stato e di governo, tra cui il presidente della Repubblica Mattarella, che oggi ha inaugurato Casa Italia, e la presidente del Consiglio Meloni, il vicepresidente americano Vance e il segretario generale dell'Onu Guterres. Fontana e Pellegrino i portabandiera azzurri.

Sul palco anche l'attesissima Mariah Carey - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Laura Pausini canterà l'inno di Mameli, mentre tra gli artisti Mariah Carey, Bocelli, Ghali, Favino, Impacciatore e la voce narrante di Matilda de Angelis. Domani la prima medaglia dello sci con la discesa uomini a Cortina: gli azzurri puntano al podio, c’è grande attesa per Giovanni Franzoni.

Vittoria Ceretti

A San Siro e lo stadio è in piedi per la cerimonia dei Giochi di Milano Cortina. Dopo l'espediente scenico del filmato con l'arrivo in tram, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella prende posto nella tribuna d'onore con la n.1 del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry, mentre il pubblico lo saluta con un boato.

San Siro si tinge del Tricolore, introducendo il momento dedicato alla bandiera Italiana. E qui c'è il tributo a Giorgio Armani, con tre modelle che sfilano indossando le creazioni dello stilista recentemente scomparso: il Tricolore arriva nelle mani della modella bresciana Vittoria Ceretti.

Armonia

Il tema è l'Armonia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

In scena un tributo alla bellezza italiana e allo scultore Antonio Canova, massimo esponente del Neoclassicismo e figura chiave nella costruzione di un'idea di bellezza che ha influenzato l'arte occidentale in tutto il mondo.

Lo stadio diventa un museo vivente e sul campo da gioco è comparsa una costellazione di teche espositive che accolgono 70 ballerini dell'Accademia del Teatro alla Scala, uomini e donne immobili come statue, sospesi in una dimensione senza tempo. Al centro della scena, all'interno di una delle teche espositive, prende avvio un duetto: è il racconto di Amore e Psiche, una delle opere più celebri di Antonio Canova, ad interpretarli sono i ballerini Claudio Coviello e Antonella Albano.

Casa Italia

Il presidente Sergio Mattarella all'inaugurazione di Casa Italia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

«Casa Italia», il quartier generale del Coni, ha aperto le sue porte alla Triennale di Milano, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A tagliare il nastro è stata sua figlia Laura, e subito dopo è risuonato l'inno di Mameli. «Una porta di ingresso dell'Italia», l'ha descritto il Capo dello Stato, aggiungendo che l'inaugurazione «è sempre un momento di grande coinvolgimento» e ancora di più quando il taglio del nastro avviene in Italia.

Volontari del Team26

Sono 900 le volontarie e i volontari del Team26 di Milano Cortina 2026 nel dietro le quinte della Cerimonia di Apertura Olimpica di questa sera allo Stadio San Siro. Oltre ai membri del Team26, alla performance della Cerimonia partecipano più di 1.200 volontari che supportano gli oltre 150 professionisti impegnati nello spettacolo.

La squadra di volontarie e volontari di Milano Cortina 2026 è ampia e diversificata: il 65% sono donne, il 97% proviene dall'Italia e il restante 3% da altri Paesi. La composizione anagrafica è eterogenea: il 38% ha tra i 18 e i 25 anni, il 56% tra i 26 e i 65 anni e il 5% più di 65 anni.