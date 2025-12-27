Giornale di Brescia
Nicoletta Romanazzi: l’ex mental coach di Jacobs ai Globe Soccer Awards

Il 28 dicembre a Dubai si premiano i migliori del calcio internazionale, da quest’anno la nuova categoria professionale. Tra i candidati l’italiana che segue grandissimi campioni
La mental coach Nicoletta Romanazzi - © www.giornaledibrescia.it
Dubai è pronta a riempirsi di stelle. Come ogni anno il Globe Soccer Awards, in programma il 28 dicembre a Dubai, diventa la passerella natalizia di grandi campioni come Mbappé, Yamal, Luis Enrique, Flick e chi più ne ha più ce ne metta. Si premiano i migliori del calcio internazionale, ma da quest’anno c’è una nuova categoria, quella dedicata ai mental coach, figura sempre più presente nel mondo dello sport e tra i candidati c’è un’italiana, Nicoletta Romanazzi.

Da oltre vent’anni sul campo, seguendo grandissimi campioni come Marcell Jacobs o Gigi Donnarumma, tanto per citarne due. «Da anni porto avanti una vera e propria battaglia sul mio lavoro e vedere questo riconoscimento mi soddisfa».

Il mondo del coaching, infatti, negli ultimi anni è stato protagonista di una crescita esponenziale. «Secondo me la percezione in Italia è cambiata con la vittoria di Jacobs ai Giochi di Tokyo - ci racconta -. Ringraziandomi in mondovisione, ha fatto sì che gli atleti piano, piano si siano aperti a questa figura. Marcell l’ha sdoganata, ha rotto gli argini».

Oggi i due non collaborano più, per questo sulla scintilla persa dall’oro olimpico nei 100 metri si limita a sottolineare come negli anni ne abbia ha passate tante. «Ha avuto molti cambiamenti e situazioni che lo hanno addolorato - spiega - È stato un susseguirsi di cose che forse lo hanno appesantito». C’è un fil rouge, infatti, di tutti i top performer che ha seguito e continua a seguire: la vena competitiva. «Ogni storia è a sé - dice -. Ma il 99% delle volte mi sono ritrovata a dover abbassare la loro competitività e non lascia spazio al riposo, al piacere e al divertimento. Il rischio che si corre nel tempo, nel caso dei manager, è il burn out, per gli atleti di incorrere in infortuni».

Il grande sogno di Nicoletta Romanazzi, ora che è sdoganata questa figura, è di portare il coaching nelle scuole. «Vorrei insegnare ai ragazzi come far diventare la mente un alleato». Venticinque anni fa sarebbe stato impensabile, oggi non più.

Argomenti
Nicoletta Romanazzimental coach
  3. Ricarica la pagina se necessario