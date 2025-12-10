A Milano Marcell Jacobs incontra i ragazzi in vista delle Olimpiadi

La piazza Città di Lombardia a Milano ha accolto questa mattina l’atleta bresciano Marcell Jacobs in una tappa del percorso verso Milano Cortina 2026, convocata dalla Regione per sottolineare il ruolo educativo dello sport e il legame con le nuove generazioni. Un incontro pensato per fare dialogare Jacobs con le ragazze e i ragazzi delle realtà sportive lombarde.

L’incontro con i ragazzi

Il presidente Attilio Fontana ha ricevuto Jacobs insieme all’assessora al Turismo, Moda e Marketing territoriale Debora Massari, alla sottosegretaria allo Sport e Giovani Federica Picchi e a una delegazione di Areu guidata da Maurizio Migliari. Dopo i saluti istituzionali, l’attenzione si è spostata sui giovani presenti: alcuni ragazzi dell’Academy che porta il nome di Jacobs, associazioni sportive del territorio e studenti del liceo sportivo Fermi di Milano.

Jacobs ha risposto a domande e richieste di consigli senza, concentrandosi sulla dimensione quotidiana del lavoro sportivo: «Ho visto nei loro occhi la stessa passione che avevo da bambino. È importante che continuino a credere nei loro sogni e a lavorare con costanza: lo sport insegna a superare i limiti e a non mollare mai». E ha aggiunto alcuni elementi personali: se potesse immaginarsi atleta dei Giochi invernali sceglierebbe il salto con gli sci; il suo luogo del cuore resta Desenzano sul Garda; e il piatto lombardo preferito è la cotoletta alla milanese.