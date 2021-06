Malegno-Borno da record: l'edizione numero 50 a Faggioli

Vittoria e record firmati entrambi Simone Faggioli. Per un’edizione in cifra tonda destinata a restare nell’albo d’oro della Malegno-Borno con tutti i crismi dell’eccezionalità.

Parla fiorentino il 50° Trofeo Vallecamonica. Il toscano della Best Lap, infatti, non ha lasciato spazio agli avversari, inchiodando il cronometro sul filo dei 3’37” e 64 centesimi, per il miglior tempo di sempre da mezzo secolo a questa parte. Il novello recordman, al volante della sua Norma Bardahl M20 ha peraltro dominato entrambe le salite della gara, organizzata come sempre dall’Automobile Club Brescia, che costituiva anche la terza tappa del Campionato Italiano Velocità Montagna.

A confermare che si tratta di un’edizione da incorniciare, anche i tempi fatti registrare dal secondo classificato, Chrisitian Merli su Osella FA 30 Zytek: solo 89 i centesimi che in gara 1 lo separavano da Faggioli. Nella seconda manche poi a gravare sulla prova del trentino è stato anche un problema ad una sospensione. Tempo finale: 3’ 40” e 93 centesimi.

A completare il podio, ecco Diego Degasperi pure su Osella FA 30, già vincitore della gara camuna nel 2018. Dieci secondi per lui il distacco dal secondo classificato. Dietro i primi 3 il ragusano Franco Caruso che sulla Norma M20 FC si è alternato ai piedi del podio con Domenico Cubeda, il catanese che ha pagato lo scotto dell'esordio al volante dell'Osella FA 30 ed ha chiuso la top five.

