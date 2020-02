La Germani cede nel finale a Trento

Una Germani ad intermittenza, viene sconfitta al PalaTrento dalla Dolomiti Energia con il risultato di 63-56. Orfani di Moss (dovrebbe rientrare per il match di Patrasso) e Vitali (febbre), Sacchetti e compagni sono protagonisti di una prova offensiva sotto la sufficienza (54 i punti segnati). Dopo un avvio di grande difficoltà sopratutto a rimbalzo, i canestri di Cain e Laquintana riportano la Leonessa avanti. Il black out finale viene però punito dal parziale di 6-0 firmato da Knox, Craft e Kelly. Ora ad attendere la Germani c'è la delicatissima sfida a Patrasso nella Top 16 di Eurocup, tra sette giorni invece, al PalaLeonessa sarà il turno di Trieste prima delle Final Eight di Coppa Italia

PRIMO QUARTO:

2' Dopo una serie di errori trentini arrivano i primi punti del match: Craft risponde a Lansdowne 2-2

3' Tripla di Trice con Alessandro Gentile che replica con 5 punti consecutivi per il 7-5

Altra tripla per l'Aquila ad opera di Forray 10-5

4' Risponde con la stessa moneta Abass 10-8

Pascolo segna ma è ancora Abi Abass a colpire dall'arco per il -1 (12-11)

5' Primo cambio Germani: dentro Laquintana al posto di Trice

6' Primi punti per Horton con l'assist di Laquintana, sorpasso Brescia 12-13

7' Kelly riporta avanti Trento 14-13

8' Sacchetti in campo per Abass con Gentile che a cronometro fermo fa 1/2 (15-13)

Trento prova l'allungo con Blackmon 17-13

Trice di nuovo in campo, si siede Lansdowne

9' Ancora errori sul parquet del PalaTrento con il risultato che rimane fermo sul 17-13

10' Liberi in arrivo per Knox: 2/2 (19-13)

Laquintana a suonare la carica per la Germani con il primo periodo che si chiude sul 19-15

SECONDO QUARTO:

11' Forray inaugura il secondo periodo con il canestro del 21-15

12' Il missile di "TT" Travis Trice a bersaglio per il -3 (21-18)

13' Pascolo servito da Gentile firma il 23-18, time out Germani

Rientro in campo positivo per la Leonessa, Abass è preciso ai liberi 23-20

14' Germani di nuovo avanti, la tripla di Sacchetti e la schiacciata di Tyler Cain segnano il 23-25

Time out Trento

Kelly pareggia, Abass (10° punto) firma il 25-27

15' Knox e Gentile trovano il bersaglio per il +2 trentino (29-27)

16' Ancora Gentile che schiaccia per il 31-27 (doppia cifra anche per il talento di Maddaloni)

17' Warner dalla linea della carità non sbaglia, Craft risponde (33-29)

18' Serie di errori da una parte e dall'altra

20' Laquintana fino in fondo 33-31

Ancora il "Pitbull di Monopoli" a firmare il pareggio che manda tutti alla pausa lunga 33-33

Perfetta parità al termine dei primi venti minuti di gioco. Senza i "senatori" Moss e Vitali, la Germani dopo la sofferenza iniziale, replica a Forray e compagni trascinata da Abass e Laquintana. Problemi nel controllo dei rimbalzi per la Leonessa che ha concesso ben 11 palle catturate in attacco dai trentini con conseguente extra possesso. Nel finale gli squilli di Sacchetti e Laquintana rimettono la parità.

TERZO QUARTO:

21' Si torna in campo con i liberi di Kelly e la risposta di Cain 35-35

Craft dall'area per il 37-35

22' Ancora "The Pacific Giant" Tyler Cain a fare la voce grossa nel cuore dell'area. 37 pari

23' Torna a asegnare anche Lansdowne, Brescia avanti 37-39

24' Ancora il "Pistolero" con il missile del + 5 (37-42)

25' Knox chiude il parziale bresciano, Kelly riavvicina l'Aquila sul -1 (41-42)

26' Abass e Laquintana tornano sul paruqet, Kelly firma il nuovo sorpasso sul 43-42

28' Ancora tanto errori da ambo le parti, Blackmon muove il puntaggio portando Trento sul 45-42 (8-0 il parziale aperto)

29' Abass ci mette una pezza a cronometro fermo con il libero del 45-43

30' Cain schiaccia per il pareggio, Knox replica dall'arco con il terzo periodo che si chiude sul 48-45

QUARTO QUARTO:

32' E' ancora un inizio a "ciàpa no" tra Trento e Brescia. Dopo due minuti di gioco punteggio ancora fermo sul 48-45

33' Laquintana muove il punteggio con l'1/2 ai lineri 48-46

34' Arriva la tripla del "Chirurgo" Brian Sacchetti a riportare avanti la Germani! 48-49

Assist di Trice per Cain che realizza il 48-51

Craft non sta a guardare e segna i primi punti del quarto per Trento 50-51

35' Botta e risposta Sacchetti-Kelly con il match sempre in equilibrio 52-53

36' Tripla di Blackmon per il nuovo vantaggio Trento 55-53

37' Laquintana dalla lunetta non va oltre l'1/2 55-54 in un momento delicato del match

38' Altra palla gettata alle ortiche dalla Germani, Blackmon chiude il gioco da tre punti che porta Trento sul +4 (58-54)

Laquintana non ci sta e riavvicina la Germani 58-56

Errori per Gentile dalla lunetta con il risultato che non cambia

39' Sul rimbalzo difensivo di Trento arriva il canestro di Kelly 60-56

40' Altra palla persa per la Germani, questa volta da Abass. Craft è implacabile e allunga sul +6 con Esposito a chiamare time out (62-56)

Al rientro doppio errore per la Leonessa con Knox che va in lunetta: 1/2 (63-56)

Brescia non segna più, il cronometro è impietoso e finisce 63-56

