In viaggio verso la Puglia per Lecce-Brescia

Comincia la lunga giornata in attesa di Lecce-Brescia. I nostri corrispondenti Erica Bariselli e Cristiano Tognoli ci racconteranno, tappa dopo tappa, la partenza e l'arrivo in terra pugliese. Eccoli di fronte la redazione del Giornale di Brescia, con il trolley, diretti a Linate per prendere il volo che li porterà a Brindisi.

Li ritroveremo più tardi con le novità su questa lunga marcia di avvicinamento al match di stasera che, lo ricordiamo, si disputerà a partire dalle 21 sul campo del Lecce. Una partita che apre diversi scenari sulla stagione del Brescia Calcio, con la possibilità, in caso di vittoria, di aggiudicarsi già oggi la promozione in serie A

