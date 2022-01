Germani, sarà Trento l'avversaria ai quarti di Final Eight

La Germani Brescia conosce la prima avversaria della Final Eight di Pesaro, in programma dal 16 al 20 di febbraio. La sfida dei quarti, che si terrà mercoledì 16 febbraio alle 20.45, sarà contro Trento, che oggi, nel recupero della tredicesima giornata di andata del campionato di serie A, è stata battuta in casa dall’Openjobmetis Varese, che ha espugnato il parquet della Blm Group Arena superando i padroni di casa della Dolomiti Energia per 90-84. Tra i biancorossi ospiti, 31 punti di Keene, top-scorer della serata. Il trentino Flaccadori ne ha segnati 23.

Il risultato permette di disegnare la griglia completa della Final Eight. Se Brescia affronterà Trento, l’Olimpia Milano sfiderà la Dinamo Sassari. Trieste si incrocerà con Tortona, mentre la Virtus Bologna sfiderà Brindisi.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it