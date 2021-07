Germani, esordio con Treviso: le date della Supercoppa

La prima gara ufficiale della stagione della Germani sarà contro Treviso, domenica 5 settembre, al PalaLeonessa, per la prima gara del girone C di Supercoppa. La Lega ha infatti reso ufficiale il calendario delle gare della manifestazione, che sarà sponsorizzata dal broadcaster Discovery+.

La Pallacanestro Brescia è inserita appunto nel girone C insieme a De’ Longhi Treviso e GeVi Napoli. La squadra allenata da coach Alessandro Magro esordirà nella competizione domenica 5 settembre al PalaLeonessa contro Treviso, per poi incontrare il team veneto martedì 7 settembre sul parquet del PalaVerde.

A seguire, il doppio confronto con la neopromossa Napoli: sabato 11 settembre la Germani ospiterà i partenopei al palasport di via Caprera, mentre per lunedì 13 settembre è fissata la sfida tra le mura del PalaBarbuto.

In caso di passaggio del turno (passano le prime di ogni girone, la Germani tornerà in campo sabato 18 settembre per affrontare l’Olimpia Milano. Il torneo si concluderà tra le giornate di lunedì 20 settembre e martedì 21 settembre, date in cui sono fissate, rispettivamente, le semifinali e le finali.

