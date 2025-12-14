Franco Baresi di nuovo allo stadio dopo la malattia

Il Capitano è tornato. Franco Baresi si è rivisto a San Siro dopo mesi di assenza in seguito all’operazione per un nodulo ai polmoni.

Prima di Milan-Sassuolo il Meazza ha tributato un lungo applauso al 65enne di Travagliato che ha fatto la storia della squadra rossonera di cui oggi è vicepresidente onorario. Baresi – cuffia in testa e visibilmente emozionato quando il suo stadio lo ha acclamato - è apparso in buone condizioni fisiche.

Era stato lui stesso ad agosto ad annunciare sui social la malattia e la necessità di sottoporsi ad un intervento chirurgico. Ora, il ritorno allo stadio per assistere dalla tribuna ad una partita del suo Milan.