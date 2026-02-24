Giornale di Brescia
Abbonati
Sport

Cori razzisti dalla Curva, mille euro di multa all’Union Brescia

Andrea Cittadini
Pronunciati «uh,uh,uh,uh» nei confronti di un calciatore della Pro Patria. Se l’episodio si ripeterà scatterà la chiusura del settore
La Curva nord al Rigamonti
La Curva nord al Rigamonti
AA

Mille euro di multa alla società e se l’episodio dovesse verificarsi nuovamente sarà disposta la chiusura della Curva. Lo ha deciso il Giudice sportivo dopo alcuni cori razzisti partiti dalla Curva Nord durante Union Brescia-Pro Patria.

La ricostruzione

Al 36’ del secondo tempo, mentre un calciatore ospite si preparava a battere un calcio d’angolo, «una decina di tifosi bresciani si è avvicinata alla recinzione e ha intonato versi di discriminazione razziale («uh uh uh uh», imitazione della scimmia)» è stato messo a verbale. Nel settore erano presenti circa 2.581 spettatori.

«I cori – scrive il giudice sportivo – sono stati percepiti dal collaboratore della Procura federale, posizionato tra le panchine, e dall’assistente arbitrale». Per il Giudice si tratta di una condotta «grave e deprecabile», con «univoco e inconfutabile significato discriminatorio», rientrante nelle violazioni dell’articolo 28 del Codice di giustizia sportiva.

Le sanzioni

Alla società sono state inflitte: una gara casalinga con la Curva Nord chiusa al pubblico un’ammenda di 1.000 euro.

La chiusura del settore è sospesa per un anno: in caso di nuova violazione analoga, la sanzione diventerà esecutiva e si aggiungerà a quella eventualmente irrogata per il nuovo episodio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Union BresciaCurva nordBrescia
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario