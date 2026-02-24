Cori razzisti dalla Curva, mille euro di multa all’Union Brescia

Mille euro di multa alla società e se l’episodio dovesse verificarsi nuovamente sarà disposta la chiusura della Curva. Lo ha deciso il Giudice sportivo dopo alcuni cori razzisti partiti dalla Curva Nord durante Union Brescia-Pro Patria.

La ricostruzione

Al 36’ del secondo tempo, mentre un calciatore ospite si preparava a battere un calcio d’angolo, «una decina di tifosi bresciani si è avvicinata alla recinzione e ha intonato versi di discriminazione razziale («uh uh uh uh», imitazione della scimmia)» è stato messo a verbale. Nel settore erano presenti circa 2.581 spettatori.

«I cori – scrive il giudice sportivo – sono stati percepiti dal collaboratore della Procura federale, posizionato tra le panchine, e dall’assistente arbitrale». Per il Giudice si tratta di una condotta «grave e deprecabile», con «univoco e inconfutabile significato discriminatorio», rientrante nelle violazioni dell’articolo 28 del Codice di giustizia sportiva.

Le sanzioni

Alla società sono state inflitte: una gara casalinga con la Curva Nord chiusa al pubblico un’ammenda di 1.000 euro.

La chiusura del settore è sospesa per un anno: in caso di nuova violazione analoga, la sanzione diventerà esecutiva e si aggiungerà a quella eventualmente irrogata per il nuovo episodio.