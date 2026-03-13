Verdi (Valtenesi): «Le finali del Trofeo Nanni Nember? Bello averle»

L’appuntamento sul Garda sarà per l’ultima settimana di maggio, ma l’Asd Valtenesi si sta già preparando ad ospitare le attese semifinali e finali della Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember per le categorie U17 Provinciali e Regionali. Un appuntamento sentito ed un incarico voluto, come sottolineato dal presidente della società con sede a Manerba, Gianmarco Verdi.

L’occasione

«Era da tanto tempo che ci proponevano alla Federazione per ricoprire questo ruolo e siamo contenti che quest’anno tocchi anche a noi – spiega –: abbiamo delle strutture valide che non vediamo l’ora di mettere alla prova anche grazie all’aiuto dei nostri volontari e degli organizzatori. Ci auguriamo vada tutto per il meglio».

La struttura di Manerba non è nuova ad essere palcoscenico di momenti importanti, come ha sottolineato Verdi. «Veniamo da tanti anni di manifestazioni internazionali sul lago di Garda, come l’Euro-Sporting, il nostro trofeo di calcio giovanile in grado di raccogliere squadre da tutta Europa».

Il weekend di Coppa dunque sarà sia un momento di festa sia il coronamento di un progetto che da oltre un decennio guarda ai giovani. «La nostra avventura ha preso il via dodici anni fa – continua Verdi -: eravamo prima una società di puro settore giovanile e abbiamo agganciato successivamente la Juniores e la prima squadra. C’è poi stata una fusione con la Calcistica Valtenesi per avere la categoria e da lì in poi siamo andati avanti sulle nostre gambe investendo sempre prima di tutto sui giovani».

Gli obiettivi

Il settore giovanile gialloblù conta infatti oggi più di trecento atleti, e vanta una prima squadra, attualmente militante in Seconda categoria, con un’età media di ventuno anni e mezzo. «I ragazzi in prima squadra si stanno comportando bene e ne siamo soddisfatti, come siamo orgogliosi anche di quanto di buono si sta realizzando tra le giovanili: la nostra Juniores provinciale è al momento prima in classifica, e siamo orgogliosi dell’impegno che tutti stanno mettendo in campo».

I gialloblù sono inoltre ancora in corsa proprio nella categoria degli U17 Provinciali: la prima settimana di aprile si svolgeranno i quarti di finale, che vedranno fronteggiarsi Asola e Roncadelle, Capriolo e Villaclarense, Fc Voluntas e Nuova Camunia e infine proprio Valtenesi e Concesio. A darsi battaglia per accedere alle semifinali degli U17 Regionali, invece, con le gare in programma l’ultima settimana di marzo, saranno Fc Voluntas e Palazzolo, Desenzano ed Orceana, Lumezzane e Vighenzi e Breno contro Cellatica.

Una volta che le griglie si saranno definite appuntamento infine a Manerba in casa Valtenesi martedì 26 maggio per le semifinali degli Under 17 Regionali e mercoledì 27 per quelle dei Provinciali: la finale di entrambe le categorie si disputerà invece domenica 31.