Coppa Brescia e GdB avanti insieme: sorteggiate le fasi finali

I matrimoni felici sono destinati a durare. E quello tra la Coppa Brescia e il Giornale di Brescia, celebrato un anno fa, prosegue sui campi per continuare a dare lustro al calcio giovanile. I sorteggi delle fasi finali della partecipata manifestazione giovanile servono anche a ribadire il proseguimento dell’accordo tra l’Editoriale Bresciana con tutti i suoi mezzi (il Giornale nella versione cartacea e online tramite sito ed app; Teletutto e Radio Bresciasette) e la manifestazione organizzata dalla delegazione provinciale della Lnd.

Le novità

«Ringraziamo il gruppo dell’Editoriale Bresciana. C’è gioia per la prosecuzione di questo accordo», sottolinea il delegato territoriale Alfredo Zanetti ai sorteggi che si sono svolti in città da Tempini, uno degli sponsor insieme a Bcc. Il principale, quello che mette il proprio nome sul trofeo, è Nanni Nember, in scia a quanto detto dalla presidente del Crl, Valentina Battistini, secondo cui ora c’è possibilità di «brandizzare le competizioni, al fine di ricavare un tesoretto da destinare poi a chi farà giocare tra i grandi giovani del proprio settore giovanile».

Tanti ospiti e dirigenti nello showroom Tempini - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Le novità non finiscono qui, perché c’è anche un nuovo logo – unione di Leonessa e Vittoria Alata – da apporre sulla coppa realizzata da Ronchi trofei di Prevalle. Per alzarla la corsa, partita a fine estate con 421 squadre in rappresentanza di 77 società (748 le gare disputate), ripartirà già il 16 febbraio con il primo turno di Pulcini ed Esordienti. Si tratta del comparto più corposo, che vedrà 352 partite sul totale delle 415 della fase finale. In corsa ci sono ancora 168 formazioni di 61 club.

Un sito ad hoc

Alfredo Zanetti, Giulio Rossi e Valentina Battistini con la Coppa - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Tutti i risultati si troveranno sul rinnovato portale speciale del Giornale di Brescia, che accompagnerà gli appassionati fino alle finali in tarda primavera. «Abbiamo appena compiuto 80 anni – ricorda Mauro Torri, amministratore delegato dell’Editoriale Bresciana – ed essere vicini a chi fa sport è un dovere istituzionale, perché soprattutto quello giovanile fornisce tanti messaggi positivi».

«Lo sport vissuto come a Brescia non ce l’ha nessun’altra provincia», dice il vicedirettore del Gdb, Giorgio Bardaglio. «Racconteremo non solo partite, ma anche storie», gli fa eco Gianluca Magro, caposervizio Sport del quotidiano.

Le date da segnare

I rappresentanti della Lnd con il vice direttore generale di Editoriale Bresciana Davanzo, l’amministratore delegato Torri e il vice direttore del Giornale di Brescia Bardaglio

E questo accadrà fino all’ultimo. La divisione in Provinciali e Regionali, con questa denominazione, è un’altra novità. Le prime finali in ordine di tempo saranno il 3 maggio a Bovezzo con l’Under 16. Le altri sedi saranno Castelcovati (U19, 9 maggio), Rudiano (Pulcini, 10 maggio), Concesio (Esordienti, 16 maggio), Desenzano (U14, 24 maggio), Manerba (U17, 31 maggio) e Sirmione (U15, 2 giugno). La corsa è pronta a ripartire.