Trofeo Nanni Nember: ripasso in auto, riti scaramantici, partita e gol

Disputare le «Notti magiche» di Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember (qui il link al portale) non è solo questione di gol, assist, vittorie o sconfitte. In mezzo infatti ci sono sempre storie, dediche speciali, riti scaramantici ma anche le prime prove di incastro tra vita quotidiana e pallone, come certificato dalla sfida di mercoledì andata in scena tra i giovanissimi provinciali Under 14 di Gavardo e Flero.

Oltre il terreno di gioco

Sul campo il 4-0 (con doppiette di Bara e Petrillo) in favore dei padroni di casa ha raccontato la cronaca sportiva, che vale l’approdo in semifinale contro la Pavonese per i ragazzi di Riccardo Toffolo; ma l’essenza della serata è corsa spedita lungo gli oltre trenta chilometri di strada che separano i due comuni.

Per i ragazzi di Bolsieri, infatti, la trasferta è iniziata molto prima del fischio d’inizio. C’è chi ha ripassato francese in auto, chi nel pomeriggio ha affrontato i dubbi in vista della preparazione per una verifica di matematica e chi, rientrando in tarda serata, sapeva che ad aspettarlo ci sarebbero state ancora le pagine di storia per l’interrogazione del mattino seguente. Ma l’atmosfera in campo è andata ben oltre, scaldandosi fin da subito sul coro «Chi siamo noi? Il Flero!» e sui balletti propiziatori in ritmo domenicano del Gavardo, un rito che Riccardo Toffolo e i suoi sanno essere vitale. Le due volte che sono mancati, infatti, sono arrivate le uniche sconfitte stagionali contro la capolista Voluntas Brescia.

Tante emozioni

Ma oltre alla scaramanzia dei calzini spaiati – sotto i calzettoni – in casa Flero, in campo c’è stato spazio anche per i sentimenti. Il Gavardo ha giocato con una spinta in più, dedicando il successo a Davide Porricelli, fermato dal morbo di Schlatter, ma sempre parte integrante del gruppo e spesso anche in campo per gli allenamenti con i gialloneri, mentre in tribuna gli infortunati del Flero, Bornati e Barbieri, hanno fatto sentire la loro voce come fossero in campo. Emozionante anche lo scambio di complimenti tra tifosi e genitori al triplice fischio, che si sono uniti in un solo grande applauso per gli Mvp della serata, Petrillo per il Gavardo, e il portiere Venanzi per i biancorossi. E in avvio di match è proprio l’estremo difensore ospite a prendersi la scena salvando due volte su Petrillo e Vella.

Il match

La supremazia dei gialloneri trova però sfogo al 24’, quando è Bara a trasformare in oro l’assist al bacio di Petrillo. Venanzi tiene ancora in partita i suoi volando su Moscatti, ma nulla può sull’uno-due di Petrillo che prima infila il raddoppio con un tocco sottomisura per poi calare il tris da fuori. Nella ripresa Venanzi è sempre protagonista, ma la gloria finale è per Bara che insacca il poker e tiene vivo il sogno del Gavardo.