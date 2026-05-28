Trofeo Nanni Nember: Allievi U17 provinciali, finale Roncadelle-Concesio

Saranno Roncadelle e Concesio a contendersi domenica il gradino più alto del podio della categoria Allievi Under 17 Provinciali della Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember . Questo il verdetto del campo dopo la serata di martedì, vissuta sul campo di Manerba del Garda, ospiti della Valtenesi.

Roncadelle ha staccato il pass per la finale © www.giornaledibrescia.it

A cadere, dopo aver comunque lottato fino al triplice fischio, sono state rispettivamente Villaclarense e Fc Voluntas, uscite tra qualche lacrima, ma comunque tra gli applausi del folto pubblico presente sugli spalti. E se la cornice lascia intuire emozioni e momenti di gioco, è il tabellino a raccontare del numero di gol segnati, ben undici, certificando la spettacolarità dei due match, ma soprattutto i tanti gesti tecnici di rilievo.

Sarà dunque ancora Roncadelle-Concesio, nell’infinita sfida che ha animato il girone D provinciale e che ha visto i valtrumplini chiudere in vetta – conquistando tra l’altro quattro punti su sei negli scontri diretti -, davanti proprio ai rossoblù.

La prima sfida

Che fosse una serata all’insegna dello spettacolo lo si è intuito dall’avvio lampo del Roncadelle che al 4’ spezza già la resistenza della Villaclarense. Quaini riceve lo scarico di Bariselli e calcia dalla distanza, pescando il sette con un destro da applausi.

I rossoblù continuano a spingere, approfittando anche della timida reazione bassaiola, ma il colpo di testa di Hasa si perde alto di poco. Al primo squillo però la Villaclarense torna in partita. Fanottoli controlla un pallone vagante al limite e con un destro chirurgico trafigge Dilawar. Un preludio allo show, perché due minuti più tardi lo stesso Hasa riporta avanti i rossoblù approfittando di un errore di Turotti in uscita.



La ripresa è fin da subito appannaggio dei gialloverdi, che assediano la porta di Dilawar – super sulle conclusioni di Ricca e Riccardi -, senza piazzare la stoccata decisiva. Nel finale il Roncadelle sembra chiudere i conti con Contratti – tocco sotto misura dopo la bella giocata di Hasa -, ma basta un minuto a Riccardi per firmare il 3-2 in mischia, accendendo un lunghissimo recupero, culminato nella resistenza, e infine nella festa, rossoblù.

La seconda sfida

Man mano che il caldo lascia spazio a un tramonto avvolgente, la temperatura pare anche più gradevole, lasciando spazio alle prime emozioni della seconda semifinale di serata, che vede già esultare il Concesio al 3’ con la deviazione di Lorenzo Zappa su cross di Peretti. La Voluntas però non molla e poco dopo trova subito il pari con la conclusione dalla distanza di Cominoli che sorprende un non irreprensibile Bonometti.

La gara si fa chiusa, scorbutica e ricca di errori e solo nel finale i valtrumplini tornano a pungere con il solito Zappa che prima si vede annullare un gol per fuorigioco per poi sparare addosso a Franceschetti da posizione defilata.

L'Fc Voluntas ha comunque disputato un'ottima semifinale - © www.giornaledibrescia.it

Non fa eccezione la ripresa. Entrambe le squadre non si vogliono sbilanciare anche se nel primo quarto d’ora la migliore chance è per la Voluntas con Nardi che manca di pochissimo l’appuntamento con la sfera che sfila a lato di pochi centimetri. Alla distanza però è ancora il Concesio a trovare il vantaggio con Hmidi, bravo a farsi trovare in area, dopo la magia di Lorenzo Zappa. Da qui in poi è monologo Concesio. Scavone, appena entrato, si inventa il 3-1 di mancino, poi replica in ripartenza mettendo a segno anche il poker, mentre a ridosso del recupero è Uglear a firmare il 5-1 dopo la bella ripartenza di Duina.

L’appuntamento

Il cuore, i nervi e la grinta sono stati premiati. Come due vecchi amici che si ritrovano dopo una bella storia scritta insieme, Roncadelle e Concesio sono pronti ad animare la finalissima di domenica. E ora vinca davvero il migliore.

I tabellini

Fc Voluntas-Concesio 1-5

Voluntas: Franceschetti, Floreancigh (26’ st Luna), Perger (26’ st Bertoni), Guerrini, Cosimano, Cominoli, Beccalossi, Rivera (1’ st Cazzavacca), Jelassi (1’ st Nardi), Corsetti (24’ st Maninetti), Pinto Bertoledi (26’ st Spada). (Lorenzi, Comoglio). All. Pini

Concesio: Bonometti, Bonetti, Epis (43’ st Bettoni), Alessandro Zappa, Nassini (12’ st Mohammed), Valentini, Guida (38’ st Duina), Uglear, Peretti (43’ st Taiola), Lorenzo Zappa, Hmidi (26’ st Scavone). (Zanetti, Loshi, Ashraf). All. Racioppa

Arbitro: Mazhar di Brescia

Reti: Pt 3’ Lorenzo Zappa, 17’ Cominoli, st 21’ Hmidi, 29’ e 31’ Scavone, 45’ Uglear

Note: Gara disputata sul terreno sintetico. Spettatori circa 200. Recupero: 1’, 3’.

Roncadelle-Villaclarense 3-2

Roncadelle: Dilawar, Carini, Leonardo Zizioli (27’ st Siena), Tisbo, Di Giaimo, Di Guida, Bariselli (34’ st Tortelli), Quaini, Hasa, Contratti (47’ st Gurini), Fadil (27’ st Pancheri). (Hayat, Chellini, Papetti, Pastacaldi, Benhadda). All. Guida

Villaclarense: Turotti, Andrico (13’ st Beltrami), Ricca (27’ st Spinelli), Ferrari, Dalera (40’ st Favalli), Stabile, Tiraboschi (23’ st Loda), Plodari (33’ st Milanesi), Riccardi, Fanottoli, Toninelli (1’ st Zanoni). (Paderno, Tomasoni, Arosio). All. Beretta

Arbitro: Loffrè di Brescia

Reti: Pt 4’ Quaini, 31’ Fanottoli, 33’ Hasa, st 37’ Contratti, 38’ Riccardi

Note: Gara disputata sul terreno sintetico. Spettatori circa 100. Ammoniti Fadil, Quaini, Contratti. Recupero: 0’, 6’.