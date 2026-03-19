«La Coppa Brescia-Trofeo Nanni Nember avrà un degno palcoscenico da noi»

Il 24 maggio al centro sportivo di via Durighello di Rivoltella, si svolgeranno le finali della Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember per la categoria Giovanissimi U14 provinciali e regionali organizzate dal Desenzano.​​​​​​La società ospiterà anche il 19 e il 20 maggio le semifinali della stessa categoria.

«Siamo contenti di essere stati di nuovo scelti: apriremo le porte ad una importantissima manifestazione per il panorama del calcio giovanile bresciano – afferma Alessandro Bresciani, responsabile del settore giovanile del Desenzano -. È un grande onore e un orgoglio. L’anno scorso abbiamo ospitato gli U17 e quest’anno toccherà agli U14».

Il duplice ruolo

Il Desenzano ha avuto tante formazioni del suo settore giovanile impegnate nella competizione, vestendo quindi il duplice ruolo di spettatore e organizzatore di una finale. «Siamo fortunati, in un certo senso, perché con l’U14 non ci saremo e quindi potremo essere super partes. Poi andremo a vedere le nostre squadre, che spero riescano ad arrivare alle Final Four nelle categorie in cui siamo ancora in corsa o alle Final Eight con l’attività di base. Il sogno? Riuscire a vincere in almeno una categoria».

Gli Allievi Under 18 Regionali del Desenzano in azione - Foto Newreporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

L’impianto di via Durighello ha conosciuto delle migliorie negli ultimi mesi, con un nuovo campo sintetico al quale è stato rifatto il manto, ma non solo. «Credo che adesso il fiore all’occhiello sia la Club House che è stata creata all’interno, dove ci sono un bar e una struttura ricettiva. Chi verrà alle finali troverà, quindi, uno spazio in più per rilassarsi, oltre agli spalti. Il Durighello secondo me è la cornice ideale per un evento come questo».

Grande attenzione sui giovani

La prima squadra del Desenzano milita in serie D, ma c’è grande interesse anche al settore giovanile, che è in grande espansione. «L’attenzione della società verso i giovani è alta. È stata una delle motivazioni che mi hanno portato ad accettare il ruolo di responsabile del settore giovanile. Credo che negli anni il Calcio Desenzano abbia saputo costruire un vivaio di assoluto di valore. Sta a noi adesso proseguire su questa strada. Il presidente Roberto Marai in primis crede molto nei giovani e nel dare loro delle opportunità».

In tal senso, l’eco che può dare il Giornale di Brescia è importante. «Sicuramente ci darà visibilità e farà conoscere ancora di più il Desenzano: non solo la prima squadra che è l’elemento di riferimento della società, ma anche appunto il settore giovanile. Sarà una grande pubblicità per noi».

L’appuntamento con gli U14 regionali è per le semifinali del 19 maggio che vedranno sfidarsi Palazzolo-Pavoniana Gymnasium e Rigamonti-Vighenzi. I provinciali li vedremo, invece, il 20: la Pavonese affronterà il Gavardo, l’Orceana A la vincente tra Pro Palazzolo e Gussago.