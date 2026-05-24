Coppa Brescia, la Vighenzi trionfa nei Giovanissimi U14 Regionali

È la rete di Seddiki , al quarto d’ora del secondo tempo, a regalare una gioia immensa ai ragazzi di Giulio Conforti. L'atmosfera è caldissima già dall’inizio (non solo per il clima torrido) con le due coppe ben esposte in campo durante l'allenamento delle squadre e gli spalti gremiti. I giovani atleti vengono presentati uno ad uno prima del fischio d'inizio da Ruggero Tavelli, speaker di Radio Bresciasette, con la musica della Champions League che esplode forte dalle casse. Dopo di che spazio all'inno nazionale, accompagnato dai fumogeni che colorano gli spalti, e si parte con la prima finale.

La cronaca

La Vighenzi va subito vicina al gol con Ringhini che calcia a botta sicura in area piccola, ma Moreni chiude bene lo specchio della porta. I ritmi sono alti, nonostante il caldo afoso, e le squadre se la giocano subito a viso aperto. Al 13' la Vighenzi è ancora pericolosa con Ringhini che calcia dal limite dell'area a fil di palo. Tre minuti dopo Baiocchi colpisce di testa sopra la traversa. Al 20' risponde la Pro Palazzolo con Piantoni che addomestica il pallone in area di rigore e lo spedisce di poco alto. Al 26' ci prova Naboni con un destro dalla distanza che Gafforini devia in calcio d’angolo. Allo scadere del primo tempo Rotaru sfiora il gol del vantaggio, a tu per tu con Moreni, ma il portiere biancoblù salva il risultato con una paratona. Ritmi alti anche in avvio ripresa con la Vighenzi più aggressiva.

La rete

Al 7' Vathi colpisce la traversa con un calcio di punizione dalla lunga distanza e al quarto d'ora la squadra di Padenghe trova il gol che deciderà la finale: Rizza calcia forte e teso dal limite dell'area, Moreni respinge e sulla ribattuta Seddiki ribadisce lesto in rete. Il gol dà la carica ai ragazzi di Giulio Conforti che spingono per raddoppiare, mossi dall’entusiasmo. Al 26' la Pro Palazzolo prova a scuotersi con l'accelerazione improvvisa di Naboni che conquista un calcio d’angolo. I ragazzi di Pagani crescono nei minuti finali e credono nel pareggio, spinti anche dal proprio pubblico. Al 36' Halilaj va vicinissimo al gol con una conclusione insidiosa che Gafforini para in due tempi.

I franciacortini spingono a testa bassa fino alla fine, ma la Vighenzi è brava a chiudere tutti gli spazi e al triplice fischio i ragazzi di Conforti possono urlare al cielo la loro gioia per la vittoria dell’ambito torneo. Piange la Pro Palazzolo, che chiude comunque a testa altissima la competizione.

Tabellino

Palazzolo-Vighenzi 0-1

Palazzolo: Moreni, Polenghi (34'st Hallulli), Cavalleri, Ciobanu,Rossoni, Ferranti, Mongodi (19'st Prandini), Fumagalli, Halilaj,Naboni, Piantoni (28'st Morgano).(Guagni, Coletti, Sarno, Bertuetti, Desenzani, Piccioli). Allenatore: Pagani.

Vighenzi: Gafforini, Nadieline, Baiocchi, Biltsan, Cadei, Ringhini,Rotaru, Rizza, Caliari (31'st Damrane), Vathi (28'st Giaretta),Seddiki.(Zanetti, Volpi, Ribelli, Novello, Giappi, Bazzani, Bachnati). Allenatore: Conforti.

Arbitro: Rossi di Brescia.

Reti: st 15’ Seddiki.

Note: Ammoniti: Moreni, Seddiki, Biltsan, Ferranti.

Recupero: 2’ e 5’

Angoli: 4-2.