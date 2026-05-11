Coppa Brescia, U19: il Rovato Vertovese trionfa battendo il Bsv Garda

L’ultimo ballo è il più bello di tutti, e la musica la detta il Rovato Vertovese, che schianta il Bsv Garda con un pirotecnico 6-3, prendendosi di forza la Coppa Brescia-Trofeo Nanni Nember, categoria Juniores Under 19 Regionali. Una finale, ospitata al Comunale di Castelcovati, durata, di fatto, solo quattordici minuti. Il tempo necessario ai franciacortini per infilare, uno dopo l’altro, tre gol a un Bsv frastornato e rimasto in dieci già al 4’.
Dai quattro gol firmati sia ai quarti, sia in semifinale la Rovato Vertovese è passata alla sestina dell’atto finale. Un crescendo che ha trovato in Rossi il braccio armato (sua la tripletta decisiva e il premio di Mvp della serata) e in Scacchia la classe cristallina. E alla fine la gioia è tutta per il team di Teani, che al triplice fischio si gode la consegna dell’ambito trofeo da parte di Claudio Bordiga, assessore allo Sport di Castelcovati.
Merito
Eppure, nonostante l’avvio shock, al Bsv resta il merito di non aver mai mollato, provando a ricucire per tre volte lo strappo e cercando fino alla fine di riaprire un match già segnato dopo una manciata di minuti. E il racconto della finalissima viene scandito dalla musica di Radio Bresciasette, che accompagna l’ingresso in campo delle due squadre, prima che la mano viri sul cuore per l’Inno nazionale.
Pronti, via, e il Rovato Vertovese è già avanti. La difesa dei ragazzi di Fregoni pasticcia in uscita, regalando il pallone a Scacchia che lo offre a Rossi il quale, pur da posizione defilata, riesce a trovare la coordinazione per battere Perotti. La faccenda poi si complica notevolmente per il Bsv, che poco dopo resta anche in dieci per una trattenuta in area di Gelmini su Scacchia, lanciato a rete. Dal dischetto si presenta il solito Rossi, che trasforma con lo scavetto. Ma il momento di sbandamento non è ancora terminato per i benacensi, che al 14’ incassano anche il tris, stavolta firmato Scacchia, che infila Perotti dopo essersi liberato di due uomini.
Gara in ghiaccio
Poco prima della mezz’ora, però, arriva la fiammata del Bsv con il tap-in di Reggiani dopo la punizione di Viviani. Ora i ragazzi di Fregoni provano a crederci, ma nel finale di primo tempo arriva l’uno-due firmato, manco a dirlo, prima da Rossi – gol in mischia da corner – e da Scacchia (rete capolavoro dalla distanza), prima dell’ennesimo gol della speranza del Bsv, ad opera di un super Viviani, che trasforma una punizione dai trenta metri.
All’intervallo lo spettacolo si sposta in una delle aree, con una serie di calci di rigore ad opera di alcune tifose, premiate poi con alcuni gadget firmati Giornale di Brescia. Spettacolo ed emozioni comunque presenti anche nella ripresa. Il Bsv prova ad aumentare la qualità offensiva, sfiorando il 5-3 con Stan, mentre il Rovato Vertovese va a un passo dal sesto gol due volte con i propri assi Scacchia e Rossi. Le sostituzioni spezzano un po’ il ritmo, ma poco prima della mezz’ora l’ennesima punizione capolavoro di Viviani rianima il Bsv, che a questo punto prova anche a crederci, fino al 6-3 di Marelli, che fa calare definitivamente il sipario su una finale dominata in lungo e in largo dal Rovato Vertovese.