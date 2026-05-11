Coppa Brescia, U19: il Rovato Vertovese trionfa battendo il Bsv Garda

L’ultimo ballo è il più bello di tutti, e la musica la detta il Rovato Vertovese, che schianta il Bsv Garda con un pirotecnico 6-3, prendendosi di forza la Coppa Brescia-Trofeo Nanni Nember , categoria Juniores Under 19 Regionali. Una finale, ospitata al Comunale di Castelcovati, durata, di fatto, solo quattordici minuti . Il tempo necessario ai franciacortini per infilare, uno dopo l’altro, tre gol a un Bsv frastornato e rimasto in dieci già al 4’.

Dai quattro gol firmati sia ai quarti, sia in semifinale la Rovato Vertovese è passata alla sestina dell’atto finale. Un crescendo che ha trovato in Rossi il braccio armato (sua la tripletta decisiva e il premio di Mvp della serata) e in Scacchia la classe cristallina. E alla fine la gioia è tutta per il team di Teani, che al triplice fischio si gode la consegna dell’ambito trofeo da parte di Claudio Bordiga, assessore allo Sport di Castelcovati.