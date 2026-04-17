Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember: U15 regionali, Orceana semifinalista

Bum-bum. In un suono onomatopeico è racchiusa la modalità con cui l’Orceana supera per 2-0 il Darfo Boario nella sfida valida per l’ultimo quarto di finale della categoria Giovanissimi Under 15 regionali della Coppa Brescia-Trofeo Nanni Nember.

Così, dopo le tre precedenti gare, si completa il quadro delle semifinaliste che il prossimo 28 maggio saranno protagoniste presso il centro «Villaggio dei fiori» di Sirmione: nel dettaglio i giovani bassaioli si scontreranno alle ore 21 con la Vighenzi per proseguire nella corsa al titolo.

Il match

Intanto, decisive ai fini della loro qualificazione, le due reti a referto in terra camuna in un lasso di tempo davvero ristretto. Prima, al 12’, ecco lo squillo di Busetti su servizio di Loda ad aprire le marcature. Poi, nemmeno un giro di lancette più tardi, lo stesso numero 9 si ripete in versione di assist man e propizia pure il colpo a segno di Tomasoni per l’immediato raddoppio.

E qua praticamente la contesa non ha nulla di più da dire: la reazione dei padroni di casa c’è nel prosieguo del match, tuttavia l’ardore mostrato sul campo amico di voler gettare il cuore oltre l’ostacolo non basta per scalfire la resistenza di Hojda tra i pali e trovare l’auspicato pareggio, che avrebbe prolungato le ostilità almeno ai tiri di rigore.

Al triplice fischio, dunque, esplode la gioia dei ragazzi di Burlini, mentre per quelli di Burlini inevitabile la delusione impressa sul volto per un sogno sfumato.

Il tabellino

Darfo Boario-orceana 0-2

Darfo Boario: Zenti, Giacalone, Murra (25’ st Mauri), Ghiroldi (7’ st Marini), Mognetti, Salvetti, Nodari, Kokic (13’ st N. Massoletti), S. Massoletti, Bertoni, Zelaschi (13’ st Ameraldi). (Faustini, Bontempi, Venturi, Piras, Comensoli). All.: Fontana.

Orceana: Hojda, Zizioli (18’ st Tempini), Florea, Ravani, Manenti, Nafea, Cazzaniga (22’ st Pezzali), Parolari (18’ st Tempini), Loda (32’ st Gerelli), Tomasoni (11’ st Cazzago), Busetti (7’ st Castelli). (Scarabelli, Laste, Rivetti, Pezzali, Ferataj). All.: Burlini.

Arbitro: Di Maio di Lovere.

Reti: pt 12’ Busetti, 13’ Tomasoni.

Note: Ammoniti: Giacalone, Massoletti, Zenti, Ravani, Loda, Nafea.