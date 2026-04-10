Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember: Giovanissimi regionali, festa del gol

Proseguono i turni infrasettimanali a eliminazione diretta della Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember.

Mercoledì sera sono scesi in campo i Giovanissimi U15 regionali per disputare i quarti di finale che hanno visto affrontarsi Desenzano-Fc Voluntas e Pavoniana Gymnasium-Vighenzi. Vediamo com’è andata.

Tris

L’Fc Voluntas ha espugnato il campo del Desenzano con un 3-1 firmato da Grechi, che ha sbloccato la gara al 15’, e dalla doppietta di Volpi, vero mattatore dell’incontro, a segno al 31’ con un tap-in e al 14’ della ripresa con un tiro all’incrocio.

I padroni di casa hanno provato a riaprire il match con il colpo di testa di Bellini a un quarto d’ora dalla fine, ma è la squadra di Perez a staccare il pass per la semifinale, in programma il prossimo 28 maggio a Sirmione, dove incontrerà la vincente tra Darfo Boario e Orceana.

Poker

Nell’altro quarto di serata, la Vighenzi vince 4-1 in casa della Pavoniana Gymnasium, grazie alla doppietta di Tameni e alle reti di Dosso e Braga, mentre è di Loda l’unico gol dei locali. La formazione di Padenghe (sempre il 28 maggio a Sirmione) affronterà in semifinale il Concesio, che la settimana scorsa aveva eliminato a Castel Goffredo la Castellana, vincendo 2-0. Mancano all’appello soltanto Darfo Boario e Orceana, che si sfideranno martedì 14 aprile alle ore 20 in terra camuna per conquistare l’ultimo posto in palio per le semifinali. La finale si giocherà, invece, il 2 giugno alle ore 18, sempre al centro sportivo del Sirmione Rovizza.

I tabellini

Desenzano-Fc Voluntas 1-3

Desenzano Sbaraini, Pluda, Bentamar, Rizzardi (23’st Venturini), Delpero (12’st Corcelli), Bellini, Kieltyka, Grosso (6’st Massetti), Scalvini (15’st Benchaffi), Guatta, Tricale (15’st Boulahya). (Vaccari, De Santi, Proietti, Rainiger). All.: Bresciani.

Fc Voluntas Corsini, Piovanelli (6’st Stadler), Sherif, Doda, Fabris, Magnani (36’st Mezzetti), Parma (36’st Michelino), Grechi (24’st Ceresera), Parmigiani, Conti, Volpi. (Fraccaro, Marbouh). All.: Perez.

Arbitro Mira di Brescia.

Reti pt 15’ Grechi, 31’ Volpi; st 14’ Volpi, 30’ Bellini.

Note Ammoniti: Piovanelli, Volpi. Angoli: 3-2. Recupero: 0’ e 5’.

Pavoniana Gymnasium-Vighenzi 1-4

Pavoniana Gymnasium Tonelli (28’st Guga), Carminati (14’st Manini), Tosoni (28’st Callegari), Coppini, Apostoli, Piccioli (2’st Xhaferi), Zanardelli (11’st Ebony), Renica (12’st Novik), Saleri (8’st Buondonno), Loda, Siminiuc. (Viviano). All.: Dusi.

Vighenzi Bianchetti, Dosso, Bellandi (32’st Cherif), Cardillo, Gatti, Antonelli (30’st Costa), Tameni (19’st Margoni), Venturoli (18’st Pasini), Gualtieri (8’st Braga), Avigo, Spallino (13’st Vushaj). (Vitale, Soncina, Prati). All.: Colosio.

Arbitro Mainetti di Brescia.

Reti Loda, Tameni (2), Dosso, Braga.

Castellana-Concesio 0-2

Castellana Galli, Guerreschi, Meller Soma, Ferrari, Torreggiani, Maritato, Previato, Tonelli (23’ st Broglia), Zamboni, Le My, Zen (11’ st Pastorio). (Boccola, Pastorio, Marzocchi, Arcari, Panizza, Barisi). All. Rende

Concesio Ferraglio, Dolci, Salvadori, Aquino, Petissi, Melaku Tadesse, Adami (37’ st Frata), Diao (13’ st Locatelli, 41’ st Gafforini), Gnutti, Oliveros Paz (21’ st Bruni), Menasio (36’ st Azmi). (Alicandri). All. Benedusi

Reti pt 29’ Melaku Tadesse, st 24’ Bruni

Note Ammoniti Maritato.