Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember: Juniores regionali, Desenzano vola

È il Desenzano A la terza semifinalista attesa a Castelcovati a maggio per le fasi conclusive della categoria degli U19 Juniores regionali della Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember: i gardesani conquistano agilmente il passaggio del turno con un 7-0 d’autorità imposto al Ciliverghe, e raggiungono così – in attesa della sfida tra Rovato e Gussago della prossima settimana – il Bsv Garda e il Roncadelle, vittoriosi nelle reciproche sfide la scorsa settimana.

All’impianto di via Durighello va in scena una gara ampiamente condotta dai padroni di casa, che inaugurano l’incontro al 19’ con il gol di Stagliano. Paganini non ripete, ma il numero undici dei gardesani sì, ed è ancora lui al 29’ a firmare la doppietta personale. Silvestro trova il tris al 36’, mentre il poker, al 43’, porta la firma di Tonoli. La situazione rimane di fatto immutata nella ripresa: Bono dà il via alle danze al 4’, Lombardi va a segno al 20’ e il subentrato Bilal chiude l’incontro al 30’.

Il tabellino

Calcio Desenzano A – Ciliverghe 7-0

Calcio Desenzano A: Rizzi (17’st Mongiello), Thomas Tonoli, (9’st Poletti) Lucchetta (17’st Ravarini), Cirelli, Conti (17’st Bicelli), Silvestro, Lombardi (35’st Divokovic), Bono, Barbera (1’st Saccone), Gozza, Stagliano (21’st Bilal) (Feroldi e Moglia). Allenatore: Lombardi.

Ciliverghe: Maifreni (1’st Maggioli), Ragnoli (21’st Poli), Ziliani, Maffezzoni, Vecchiolini (5’st Tavelli), Mazza, Matarrese, Cominelli (5’st Tomasoni), Cogoli (15’st Savoldi), Fontana (15’st Garbellini), Kevin Tonoli (Vanni, Grigore, Trevisani) Allenatore: Paghera.

Reti: pt 19’, 29' Stagliano, 36’ Silvestro, 43’ Tonoli; st 4' Bono, 20' Lombardi, 30' Bilal.

Note: Ammoniti: Conti, Saccone e Ragnoli.