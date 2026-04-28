Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember: le 8 reginette degli Esordienti Misti

Girone A

Chiude con una vittoria la capolista Palazzolo A, che mantiene anche l’imbattibilità con un sonoro 10-0 sul campo del Castrezzato. Non sbaglia invece la Vighenzi che, grazie al 5-0 esterno ottenuto con il Valtrompia, strappa il pass per la final eight, lasciandosi alle spalle Desenzano e Valtenesi, rispettivamente terza e quarta forza del raggruppamento, che non vanno oltre lo 0-0 nell’ultimo scontro diretto del girone.

I ragazzi della Vighenzi hanno staccato il pass per la fase finale - © www.giornaledibrescia.it

I tabellini

Desenzano-Valtenesi 0-0

Desenzano: Schieppati, Prestini, Del Giudice, Bazzola, Turina, Tosi, Touray, Depoli, Rezzadore, Sorsoli, Minoni, Lorandi, Vaccari, Istrati. All. Silvestri

Valtenesi: Cobelli, Kycyku, Drhayssi, Cattelan, Maruelli, Corradi, Arici, Colossi, Magagnini, Kravets, Medeghini, Poli.

Castrezzato-Palazzolo A 0-10

Castrezzato: Angelillo, Haka, Innocenti, Briola, Gorgeja, Kellici, Sinka, Loda, Calo, Arciani, Berberi. All. Calo

Palazzolo A: Guarneri, Sferlazzo, Falko, Sorrentino, Lorini, Sabini, Patrascu, Palmieri, Costa, Gjoni, Fratus, Muca, Vescovi, Di Conzo, Citaku, Gaye, Hoty. All. Mangerini

Reti: 3 Sorrentino, 2 Palmieri, 2 Hoty, Sabini, Citaku, Di Conzo

Valtrompia-Vighenzi 0-5

Valtrompia: Elsawaf, Bartolini, Ben Maati, Djedia, Abou Kuora, Boschetti, Guerini, Pedroni, Bance, Pedretti, Boddli, Ganame, Pezerija, Turati, Marziale. All. Ziliani

Vighenzi: Soncina, Franceschi, Tosi, Tonni, Inselvini, Braga, Zangrandi, Akomea Opoku, De Gasperi, Nonelli, Cali, Rossetti, Zambelli, Rachid. All. Circelli.

Girone B

Il roboante 11-0 della già qualificata Mario Rigamonti rifilato alla Bassa Bresciana permette ai granata di mantenere vetta e imbattibilità del girone: seconda fase chiusa a punteggio pieno. E con 36 gol fatti e appena 2 subiti, i granata si ergono come una delle candidate al ruolo di regina anche per la final eight. Chiude seconda la Pavoniana Gymansium, che sbanca il campo del Ciliverghe (3-1), assestandosi a quota 12. Primo successo della seconda fase invece per il Darfo Boario che supera il Palazzolo B terzo (3-1) regalandosi il miglior congedo possibile dalla competizione.

Poca fortuna per i ragazzi della Bassa Bresciana - © www.giornaledibrescia.it

I tabellini

Mario Rigamonti-Bassa Bresciana 11-0

Rigamonti: Buccaro, Kamga, Alessandro Zuccali, Lavezzo, Scuotto, Gregori, Forino, Viola, Penitenti, Zanola, Andreassi, Pasotti, Perna, Pagati, David, Serban, Mattia Zuccali, Trabelsi. All. Zanola

Bassa Bresciana: Baccini, Regonaschi, Barozzi, Bottelli, Ilie, Luzzardi, Marmureanu, Ndoye, Provezza, Mosaid, Uberti, Veronesi, Younes. All. Fiolini

Reti: 3 Penitenti, 2 Alessandro Zuccali, Andreassi, David, Forino, Lavezzo, Viola, Zanola

Ciliverghe-Pavoniana Gymnasium 1-3

Ciliverghe: Mosca, Assoul, Caldera, Bodei, Medeghini, Mullaj, Hyqmet, Damonti, Tabarini, Menghel, Youssif. All. Pilotti

Pavoniana: Taesi, Pellegrini, Ekenomaghele, Prandelli, Artistico, Mountassir, Tessadrelli, Manessi, Pedretti, Guinchard, Cancarini. All. Maione

Darfo Boario-Palazzolo B 3-1

Darfo Boario: Ravelli, Fazlic, Mognetti, Felappi, Zani, Camossi, Carsana, Ferruzzi, Volpi, Marelli, Dzebic, Castelli, Vispa. All. Troletti

Palazzolo B: Devanni, De Iacovo, Vucenovic, Calcini, Zugno, Stafa, Danesi, Nistor, Monetta, Lorini, Gandossi, Falabretti, Dra, Corini, Zanini, Catena, Cavalleri. All. Di Lernia

Girone C

Arrivo è al fotofinish. L’Alto Garda, già certo di un posto nelle migliori otto, si conferma ancora chiudendo in vetta a quota 13 con il successo per 7-0 ottenuto sul campo dell’Accademia Prevalle. Vince e convince anche l’Orceana, a valanga (10-0) ai danni dell’Unitas Coccaglio, ma condannata dalla differenza reti globale per un solo gol.

A tagliare il traguardo della seconda piazza, e dunque a intascarsi il biglietto per la final eight, è infatti la Fc Voluntas, corsara sul campo del Castiglione (3-1). Con entrambe le formazioni a quota 10 e con lo scontro diretto terminato in parità (0-0), è dunque la miglior differenza reti globale (+12 contro +11) a premiare la Fc Voluntas, che esulta per il traguardo raggiunto.

I tabellini

Accademia Prevalle-Alto Garda 0-7

Accademia Prevalle: Rocca, Haider, Anwar, Bordini, Essa, Mattiuzzo, El Hafiane, Mombelli, Podavini, Maffioletti, Andreoli, Olivari, Rottoli, Falasca. All. Belbaouch

Alto Garda: Bianchi, Terraroli, Borra, Dashi, Fava, Schirato, Grespan, Hysa, Pelizzari, Rivetta, Papa, Tombola, Montagnari. All. Trombetta

Reti: 3 Papa, Grespan, Montagnari, Borra, Tombola

Castiglione-Fc Voluntas A 1-3

Castiglione: Schiralli, Angeramo, Esposito, Maghella, Malagnini, Costagliola, Mazzilli, Sereni, Belingheri, Kroni, Renofio, Bance, Kuci. All. Cheema

Fc Voluntas: Armicci, Zamboni, Moli, Ferrari, Eithan, Mari, Gaitan, Simoni, Cavallari, Bonfiglio, Gilberti, Abou, Boselli, Rossi, Razio, Maggini, Vinco.

Unitas Coccaglio-Orceana 0-10

Unitas Coccaglio: Galli, Dedeo, Beretta, Mazzotti, Bosetti, Ferrari, Bobic, Salvati, Kazazi, Zerbini, Buizza, Hane, Schiavone. All. Tironi

Orceana: Fuoco, Taverna, Elgazar, Bettoni, De Maria, Passante, Loda, Bonomelli, Lodrini, Frimane, Pedrali. All. Torrigiani

Reti: 2 Lodrini, 3 Pedrali, Loda, Taverna, 2 Frimane, Bonomelli

Girone D

La formazione dell'Aurora Travagliato - © www.giornaledibrescia.it

Niente sconti da parte del Breno B che travolge 9-1 la Virtus Aurora Travagliato e chiude in vetta al gruppo a punteggio pieno con 34 gol fatti e solo 3 subiti, certificando anche la sua candidatura al ruolo di una delle favorite alla vittoria finale.

Chiude con un successo anche lo Sported Maris che, pur già sicuro del secondo posto, si impone per 4-1 sul campo dell’Academy Montorfano B. Saluta invece la competizione con una vittoria l’Uso United, fermo al terzo posto a quota 7 dopo il 7-0 rifilato al fanalino di coda Pavonese.

I tabellini

Uso United-Pavonese 7-0

Uso United: Villani, El Achkar, Baranov, Fabiano, Maltempi, Butnaru, Zanola, Filippini, Scaramella, Rambaldini, Ramazzini, Manenti. All. Trainini

Pavonese: Bonera, Martinazzi, Damasco, Sandrini, Gregori, Regonini, Staibano, Sbaraini, Fasciano, Treccani, Melis, Bonetti, Rossi, Mariotti. All. Marchioni

Academy Montorfano B-Sported Maris 1-4

Academy Montorfano: Rubaga, Singh, Politi, Migliore, Ftouh, Gashi, Gueye, Lancini, Imariagbe, Haddi, Putelli, Massetti Tolotti. All. Faletti

Sported Maris: Gatta, Zkak, Chiodini, Clerici, Saviotti, Commendulli, Montani, Glavan, De Simone, Venturini. All. Poli

Reti: Imariagbe, 2 Glavan, Chiodini, De Simone

Breno B-Virtus Aurora Travagliato 9-1

Breno B: Berberi, Bonomelli, Caporossi, De Monte, Garatti, Ghitti, Maffia, Magrini, Mastaglia, Panigada, Pe, Salvetti, Stefani, Surpi. All. Gheza

Aurora Travagliato: Cela, Palamar, Lombardi, Nagacevschi, Cazzoletti, Rizzinelli, Gambuli, Pellegrini, De Carli, Tregambe, Ebestenelli, Aurelio. All. Benedetti

Reti: Stefani, 2 Mastaglia, 2 Pe, Panigada, Ghitti, Bono, Berberi, Pellegrini