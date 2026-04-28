Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember: le 8 reginette degli Esordienti Misti

Con il termine della quinta giornata della seconda fase della Coppa Brescia-Trofeo Nanni Nember della categoria Esordienti Misti sono ufficiali le otto regine (Palazzolo A, Vighenzi, Breno B, Sported Maris, Mario Rigamonti, Pavoniana Gymnasium, Alto Garda e Fc Voluntas) che si sfideranno nella finalissima di Concesio prevista sabato 16 maggio.
Un appuntamento pronto a trasformarsi in una festa, un po’ come lo è stata tutta la seconda fase, che ha visto intrecciarsi storie di attaccamento alla maglia, voglia di esserci sempre e comunque, primi gol e prime vittorie per i giovanissimi atleti impegnati. E per non perdere nemmeno un risultato e consultare le classifiche aggiornate di tutte le Categorie della Coppa Brescia è possibile visitare il portale dedicato sul sito del Giornale di Brescia.
Girone A
Chiude con una vittoria la capolista Palazzolo A, che mantiene anche l’imbattibilità con un sonoro 10-0 sul campo del Castrezzato. Non sbaglia invece la Vighenzi che, grazie al 5-0 esterno ottenuto con il Valtrompia, strappa il pass per la final eight, lasciandosi alle spalle Desenzano e Valtenesi, rispettivamente terza e quarta forza del raggruppamento, che non vanno oltre lo 0-0 nell’ultimo scontro diretto del girone.
I tabellini
Desenzano-Valtenesi 0-0
Desenzano: Schieppati, Prestini, Del Giudice, Bazzola, Turina, Tosi, Touray, Depoli, Rezzadore, Sorsoli, Minoni, Lorandi, Vaccari, Istrati. All. Silvestri
Valtenesi: Cobelli, Kycyku, Drhayssi, Cattelan, Maruelli, Corradi, Arici, Colossi, Magagnini, Kravets, Medeghini, Poli.
Castrezzato-Palazzolo A 0-10
Castrezzato: Angelillo, Haka, Innocenti, Briola, Gorgeja, Kellici, Sinka, Loda, Calo, Arciani, Berberi. All. Calo
Palazzolo A: Guarneri, Sferlazzo, Falko, Sorrentino, Lorini, Sabini, Patrascu, Palmieri, Costa, Gjoni, Fratus, Muca, Vescovi, Di Conzo, Citaku, Gaye, Hoty. All. Mangerini
Reti: 3 Sorrentino, 2 Palmieri, 2 Hoty, Sabini, Citaku, Di Conzo
Valtrompia-Vighenzi 0-5
Valtrompia: Elsawaf, Bartolini, Ben Maati, Djedia, Abou Kuora, Boschetti, Guerini, Pedroni, Bance, Pedretti, Boddli, Ganame, Pezerija, Turati, Marziale. All. Ziliani
Vighenzi: Soncina, Franceschi, Tosi, Tonni, Inselvini, Braga, Zangrandi, Akomea Opoku, De Gasperi, Nonelli, Cali, Rossetti, Zambelli, Rachid. All. Circelli.
Girone B
Il roboante 11-0 della già qualificata Mario Rigamonti rifilato alla Bassa Bresciana permette ai granata di mantenere vetta e imbattibilità del girone: seconda fase chiusa a punteggio pieno. E con 36 gol fatti e appena 2 subiti, i granata si ergono come una delle candidate al ruolo di regina anche per la final eight. Chiude seconda la Pavoniana Gymansium, che sbanca il campo del Ciliverghe (3-1), assestandosi a quota 12. Primo successo della seconda fase invece per il Darfo Boario che supera il Palazzolo B terzo (3-1) regalandosi il miglior congedo possibile dalla competizione.
I tabellini
Mario Rigamonti-Bassa Bresciana 11-0
Rigamonti: Buccaro, Kamga, Alessandro Zuccali, Lavezzo, Scuotto, Gregori, Forino, Viola, Penitenti, Zanola, Andreassi, Pasotti, Perna, Pagati, David, Serban, Mattia Zuccali, Trabelsi. All. Zanola
Bassa Bresciana: Baccini, Regonaschi, Barozzi, Bottelli, Ilie, Luzzardi, Marmureanu, Ndoye, Provezza, Mosaid, Uberti, Veronesi, Younes. All. Fiolini
Reti: 3 Penitenti, 2 Alessandro Zuccali, Andreassi, David, Forino, Lavezzo, Viola, Zanola
Ciliverghe-Pavoniana Gymnasium 1-3
Ciliverghe: Mosca, Assoul, Caldera, Bodei, Medeghini, Mullaj, Hyqmet, Damonti, Tabarini, Menghel, Youssif. All. Pilotti
Pavoniana: Taesi, Pellegrini, Ekenomaghele, Prandelli, Artistico, Mountassir, Tessadrelli, Manessi, Pedretti, Guinchard, Cancarini. All. Maione
Darfo Boario-Palazzolo B 3-1
Darfo Boario: Ravelli, Fazlic, Mognetti, Felappi, Zani, Camossi, Carsana, Ferruzzi, Volpi, Marelli, Dzebic, Castelli, Vispa. All. Troletti
Palazzolo B: Devanni, De Iacovo, Vucenovic, Calcini, Zugno, Stafa, Danesi, Nistor, Monetta, Lorini, Gandossi, Falabretti, Dra, Corini, Zanini, Catena, Cavalleri. All. Di Lernia
Girone C
Arrivo è al fotofinish. L’Alto Garda, già certo di un posto nelle migliori otto, si conferma ancora chiudendo in vetta a quota 13 con il successo per 7-0 ottenuto sul campo dell’Accademia Prevalle. Vince e convince anche l’Orceana, a valanga (10-0) ai danni dell’Unitas Coccaglio, ma condannata dalla differenza reti globale per un solo gol.
A tagliare il traguardo della seconda piazza, e dunque a intascarsi il biglietto per la final eight, è infatti la Fc Voluntas, corsara sul campo del Castiglione (3-1). Con entrambe le formazioni a quota 10 e con lo scontro diretto terminato in parità (0-0), è dunque la miglior differenza reti globale (+12 contro +11) a premiare la Fc Voluntas, che esulta per il traguardo raggiunto.
I tabellini
Accademia Prevalle-Alto Garda 0-7
Accademia Prevalle: Rocca, Haider, Anwar, Bordini, Essa, Mattiuzzo, El Hafiane, Mombelli, Podavini, Maffioletti, Andreoli, Olivari, Rottoli, Falasca. All. Belbaouch
Alto Garda: Bianchi, Terraroli, Borra, Dashi, Fava, Schirato, Grespan, Hysa, Pelizzari, Rivetta, Papa, Tombola, Montagnari. All. Trombetta
Reti: 3 Papa, Grespan, Montagnari, Borra, Tombola
Castiglione-Fc Voluntas A 1-3
Castiglione: Schiralli, Angeramo, Esposito, Maghella, Malagnini, Costagliola, Mazzilli, Sereni, Belingheri, Kroni, Renofio, Bance, Kuci. All. Cheema
Fc Voluntas: Armicci, Zamboni, Moli, Ferrari, Eithan, Mari, Gaitan, Simoni, Cavallari, Bonfiglio, Gilberti, Abou, Boselli, Rossi, Razio, Maggini, Vinco.
Unitas Coccaglio-Orceana 0-10
Unitas Coccaglio: Galli, Dedeo, Beretta, Mazzotti, Bosetti, Ferrari, Bobic, Salvati, Kazazi, Zerbini, Buizza, Hane, Schiavone. All. Tironi
Orceana: Fuoco, Taverna, Elgazar, Bettoni, De Maria, Passante, Loda, Bonomelli, Lodrini, Frimane, Pedrali. All. Torrigiani
Reti: 2 Lodrini, 3 Pedrali, Loda, Taverna, 2 Frimane, Bonomelli
Girone D
Niente sconti da parte del Breno B che travolge 9-1 la Virtus Aurora Travagliato e chiude in vetta al gruppo a punteggio pieno con 34 gol fatti e solo 3 subiti, certificando anche la sua candidatura al ruolo di una delle favorite alla vittoria finale.
Chiude con un successo anche lo Sported Maris che, pur già sicuro del secondo posto, si impone per 4-1 sul campo dell’Academy Montorfano B. Saluta invece la competizione con una vittoria l’Uso United, fermo al terzo posto a quota 7 dopo il 7-0 rifilato al fanalino di coda Pavonese.
I tabellini
Uso United-Pavonese 7-0
Uso United: Villani, El Achkar, Baranov, Fabiano, Maltempi, Butnaru, Zanola, Filippini, Scaramella, Rambaldini, Ramazzini, Manenti. All. Trainini
Pavonese: Bonera, Martinazzi, Damasco, Sandrini, Gregori, Regonini, Staibano, Sbaraini, Fasciano, Treccani, Melis, Bonetti, Rossi, Mariotti. All. Marchioni
Academy Montorfano B-Sported Maris 1-4
Academy Montorfano: Rubaga, Singh, Politi, Migliore, Ftouh, Gashi, Gueye, Lancini, Imariagbe, Haddi, Putelli, Massetti Tolotti. All. Faletti
Sported Maris: Gatta, Zkak, Chiodini, Clerici, Saviotti, Commendulli, Montani, Glavan, De Simone, Venturini. All. Poli
Reti: Imariagbe, 2 Glavan, Chiodini, De Simone
Breno B-Virtus Aurora Travagliato 9-1
Breno B: Berberi, Bonomelli, Caporossi, De Monte, Garatti, Ghitti, Maffia, Magrini, Mastaglia, Panigada, Pe, Salvetti, Stefani, Surpi. All. Gheza
Aurora Travagliato: Cela, Palamar, Lombardi, Nagacevschi, Cazzoletti, Rizzinelli, Gambuli, Pellegrini, De Carli, Tregambe, Ebestenelli, Aurelio. All. Benedetti
Reti: Stefani, 2 Mastaglia, 2 Pe, Panigada, Ghitti, Bono, Berberi, Pellegrini