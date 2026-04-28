Trofeo Nanni Nember Pulcini misti: ecco le otto finaliste

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Girone A

L’Accademia Prevalle vince il girone A e chiude a punteggio pieno, grazie al successo per 7-1 sul campo della Mario Rigamonti B, in quello che era uno scontro diretto per il primo posto. I granata crollano in casa, ma passano comunque il turno come secondi e parteciperanno alla final eight. Vince anche l’Accademia Feralpi (5-2 a Capriolo) e si garantisce il podio, mentre Pol.Paratico A e Virtus Aurora Travagliato pareggiano 2-2 e concludono il girone appaiate a 5 punti, davanti al fanalino di coda Capriolo.

I tabellini

Capriolo-Accademia Feralpi 2-5

Capriolo: Lakbiri, Gattini, Vitucci, Cora, Hagag, Malafronte, Mattia Vezzoli, Filippini, Mbaye, Scafariu, Aronne Vezzoli. All.: Gattini.

Accademia Feralpi: Fioresi, Bianchini, Villa, Garatti, Penasa, Fenoli, Fiorini, Pellegrinelli, Moraschini, Rossati, Zanardini. All.: Fioresi.

Reti: Lakbiri, Cora, Fiorini (2), Bianchini, Moku, Fenoli.

Mario Rigamonti B-Accademia Prevalle 1-7

Mario Rigamonti B: Testaverde, Zioui, Rossini, Mema, D’Eramo, Spranzi, Viola, Arrighini, Maio, Compagnoni, Duina, Peter, Jalyl. All.: Falzarano.

Accademia Prevalle: Guatta, Spanò, Topi, Cotrau, Falco, Favalli, Folli, Bevilacqua, Omodei, Perini, Rizza, Bocca. All.: Chiaruttini.

Pol. Paratico A-Virtus Aurora Travagliato 2-2

Pol. Paratico A: Andrea Dotti, Mattia Dotti, Morbi, Maniero, Vianelli, Mazza, Floris, Bresciani, Sandrinelli. All.: Vezzoli.

Virtus Aurora Travagliato: Costa, Ferrari, Guarneri, Lancini, Papetti, Quaresmini, Ranzenigo, Sarfo, Zilioli. All.: Cotali.

Reti: Floris, Bresciani, Papetti, Quaresmini.

Girone B

La regina del girone B è il Palazzolo A, che grazie al successo per 6-0 ottenuto in casa dell’Uso United, vola in finale con 12 punti conquistati. Alle sue spalle, con due punti in meno, il Fionda Bagnolo guadagna la qualificazione con un clamoroso 14-0 rifilato all’Uso Nuvolento. Esce per differenza reti, invece, il Castrezzato, al quale non basta la vittoria di misura sul campo del Brescia femminile per staccare il pass che vale la finale. Lo stesso Brescia femminile finisce a un solo punto dal Castrezzato, mentre Uso United e Uso Nuvolento chiudono la classifica rispettivamente a 3 e 0 punti.

I tabellini

Uso United-Palazzolo A 0-6

Uso United: Petarle, Bianchi, Spinelli, Tarletti, Zanetti, Loda, Maffezzoli, Diop, Ivanciu, Rezgui. All.: Viviani.

Palazzolo A: Abrami, Bonomi, Capitanio, Compagnoni, Cottini, Gashi, Patrascu, Rubagotti, Volpi, Sarr. All.: Peli.

Reti: Abrami (2), Cottini (3), Rubagotti.

Brescia femminile-Castrezzato 0-1

Brescia femminile: Maffi, Buffoni, Chiappini, Colosio, Crisetig, Di Stanio, Ferrara, Pizzurro, Parrino, Rossetti, Taboni, Vassalli, Zanetti. All.: Pedretti.

Castrezzato: Ghiuzan, Garofalo, Bergomi, Agosti, Fogliata, El Himri, Cadeo, Casaletti, Festa. All.: Salvetti.

Fionda Bagnolo-Uso Nuvolento 14-0

Fionda Bagnolo: Cavagnini, Ciccarone, Danna, Djiguene, Garioni, Mahmoud, Martinazzi, Mazzoli, Schinetti, Tafa. All.: Baviera.

Uso Nuvolento: Tonni, Bianchi, Riccardo Bodei, Brinzei, Lombardi, Villari, Dusi, Masserdotti, Maffioli, Nicolas Bodei, Del Pero. All.: Lauria.

Reti: Schinetti (7), Djigiene (3), Tafa, Martinazzi (2), Ciccarone.

Girone C

Il girone C è stato dominato dal Breno che con un en plein di vittorie conquista il primo posto. Decisivo il 3-0 ottenuto all’ultima giornata sul campo del Ciliverghe. Il secondo posto è dell’Orceana B che vince 4-1 in casa della Mario Rigamonti A e vola in finale insieme ai camuni, lasciando invece i granata al terzo posto. Il Ghedi supera 5-3 l’Unitas Coccaglio e chiude quarto, mentre gli ultimi due posti sono occupati proprio dai franciacortini e dal Ciliverghe.

I tabellini

Ciliverghe-Breno 0-3

Ciliverghe: Baiamonte, Benzegmonte, Hiluku, Mogoroase, Palazzo, Panta, Sandonini, Usai, Ferati. All.: Merighetti.

Breno: Baiocchi, Baiguini, Martinelli, Zanni, Allioni, Pianta, Uzzi, Sorteni, Ortiz, Salvetti. All.: Damioli.

Mario Rigamonti A-Orceana B 1-4

Mario Rigamonti A: Lonati, Tampalini, Galeazzi, Oriolo, Sabau, Massioli, Vasilache, Speriani, Zerbio, Carlucci, Berteni, Bertuzzi, Notarangelo, Quadri. All.: Lombardi.

Orceana B: Bici, Migliorati, Pizzamiglio, Frimane, Varisco, Bono, Monaco, Silvestri, Grieco, Battaglia. All.: Monaco.

Reti: Speriani, Battaglia, Bono (2), Grieco.

Unitas Coccaglio-Ghedi A 3-5

Unitas Coccaglio: Massetti, De Deo, Hoxha, Chiafele, Muci, Buizza, Vezzoli, Benkarim, Bissola, Galli. All.: Guerini.

Ghedi A: Garbellini, Bettoni, Biare, Marbouh, Mangeri, Paccani, Gottardello, Martinelli, El Janaty. All.: Ceraldi.

Reti: Galli, Benkarim, Buizza, Paccani (2), Martinelli, Biare, Bettoni.

Girone D

Infine la Vighenzi vince il girone D con 13 punti, grazie al poker casalingo rifilato alla Pavonese. Con 10 punti conquistati è il Concesio A a guadagnarsi la seconda piazza, ai danni dello Sporting Chiari (appaiato a pari punti), in virtù della vittoria nello scontro diretto e del 5-0 con cui i ragazzi di Ridoli hanno domato l’Fc Voluntas A all’ultima giornata. A nulla serve il 7-2 con cui lo Sporting Chiari travolge il Castiglione e i nerazzurri devono così accontentarsi del terzo posto. Chiudono la classifica il Castiglione a 7, la Pavonese a 3 e l’Fc Voluntas a 0 punti.

I tabellini

Sporting Chiari-Castiglione 7-2

Sporting Chiari: Consoli, Napoletano, Piovanelli, Ghiggi, Pensa, Aceti, Brodetchi, Bosio. All.: Cassago.

Castiglione: Andrea Nicolini, Mutti, Khadri, Montagnoli, Lorenzo Nicolini, Maculan, Baffoe, Fantinato, Casalotti, Papa, Pastori. All.: Ferrari.

Reti: Aceti (2), Brodetchi (2), Bosio (2), Piovanelli, Maculan, Nicolini.

Fc Voluntas A-Concesio A 0-5

Fc Voluntas A: Mc Gee, Delledonne, Selimi, Metliu, Zambonini, Cappa, Babani, Bicjia, Calveri, Costa, Boldrin, Ubiali, Karmi. All.: Pezzotti.

Concesio A: Magoni, Cattalini, Gandellini, Gianoncelli, Mazzilli, Pirovano, Stallone, Vigani, Maggiori, Cocchi, Trombetta. All.: Ridoli.

Reti: Cocchi, Gandellini, Maggiori, autogol, autogol.

Vighenzi-Pavonese A 4-1

Vighenzi: Raimondi, Faye, Crinò, Gonzato, Grasselli, Bonometti, Bodei, Yeboah, Chiriotto, Zanoni Brunelli. All.: Pedroni.

Pavonese: Azzaro, Marcheluzzo, Fedrico Bersini, Nicolò Bersini, Pini, Quinzanini, Gritti, Chelch. All.: Lucini.

Reti: Zanoni (2), Grasselli, Bodei, Bersini.