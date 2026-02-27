Coppa Brescia, Pro Palazzolo la vittoria da 10 e lode con il Nuvolento

Una vittoria nel segno di una dedica, un abbraccio da bordo campo, la voglia di esserci nonostante tutto e tanto altro. Sono gli ingredienti della partita d’esordio della seconda fase della Coppa Brescia – Trofeo Nanni Nember tra Pro Palazzolo e Nuvolento, entrambe iscritte al girone B della categoria Pulcini misti andata in scena sul neutro di Erbusco nella serata di mercoledì. Il verdetto del campo ha raccontato di un 10-0 in favore della Pro – tripletta di Abrami, rete di Capitanio e doppiette di Compagnoni, Volpi e Cottini, rientrato proprio mercoledì da un infortunio – che ha permesso ai ragazzi di Marco Peli di agganciare il Castrezzato e il Brescia Femminile in vetta alla classifica a quota 3 punti.

Filo conduttore

Ma la sfida, come spesso accade nei match di Coppa Brescia, è andata ben oltre il tabellino. Nonostante una visibilità non ottimale a causa di un impianto d’illuminazione non perfetto, sono dunque i biancocelesti a conquistare i loro primi tre punti della seconda fase trascinati dal coro ritmato nel prepartita: «Chi siamo noi? La Pro Palazzolo».

Uno dei motori che ha spinto – e che continuerà a farlo partita dopo partita – la Pro è stata la commovente dedica per il compagno di squadra Pietro Borgogni, che si è rotto due metatarsi a scuola. Una motivazione e un obiettivo in più dunque per i ragazzi per raggiungere le finali di maggio, l’unico traguardo che permetterebbe a Pietro di rientrare in tempo per giocare l’ultima fase della stagione insieme ai suoi amici.

Ma anche lato Nuvolento sono tante le storie da raccontare. I ragazzi di Lauria, infatti hanno messo in campo un cuore immenso fin dalla vigilia. A partire dal portiere, Nicolò Tonni, che ha difeso i pali nonostante una forte febbre che lo aveva colpito fino al giorno precedente, preannunciando al papà di non volersi perdere la partita per nulla al mondo. E a scaldare l’atmosfera ci hanno pensato il tè caldo bevuto in panchina all’intervallo e la presenza costante di un «baby tifoso» d’eccezione che, pur allenandosi solo con il gruppo senza disputare le partite, ha incitato i compagni da bordo campo per tutta la durata della gara. Una serata che è stata una vera «questione di famiglia» per i biancorossi, vista la contemporanea presenza in campo dei figli dei due vice mister Daniel Delpero e il già citato Tonni.

Fair play

E, nonostante il divario nel punteggio, lo spirito della serata è rimasto lo stesso. Al triplice fischio infatti il campo è stato invaso da abbracci e strette di mano tra i piccoli atleti delle formazioni, mettendo in mostra un esempio cristallino di fair play che ha ricordato a tutti come rispetto e amicizia vincano sempre su ogni risultato. «Dal primo giorno in cui sono arrivato in provincia di Brescia ho percepito quanto la società tenga a questa Coppa – ha raccontato il tecnico della Pro, Marco Peli –. L’anno scorso non avevano passato il turno, ci tenevamo a iniziare col piede giusto». Non c’è amarezza nelle parole di Gianpino Lauria, tecnico ospite: «C’era tanto entusiasmo e ce l’hanno messa tutta. Siamo contenti lo stesso di essere qui. Sappiamo che alcune trasferte sono più lunghe, ma si va lontano per fare esperienze».

Un’altra bella pagina di calcio per la Coppa Brescia-Trofeo Nanni Nember.