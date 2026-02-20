Giornale di Brescia
Coppa Brescia

Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember: i Pulcini misti partono subito forte

Michele Febbrari
Quattro gironi da sei squadre ciascuno, match nei quali al di là dell’agonismo si è visto anche tanto divertimento per i molti piccoli scesi in campo
  • SPORT GIOVANI COPPA BRESCIA PULCINI MISTI Castrezzato - USO United nella foto momento di gioco 18-02-2026 uberti@newreporter
  • SPORT GIOVANI COPPA BRESCIA PULCINI MISTI Castrezzato - USO United nella foto gol Castrezzato 18-02-2026 uberti@newreporter
  • SPORT GIOVANI COPPA BRESCIA PULCINI MISTI Castrezzato - USO United nella foto momento di gioco 18-02-2026 uberti@newreporter
  • SPORT GIOVANI COPPA BRESCIA PULCINI MISTI Castrezzato - USO United nella foto momento di gioco 18-02-2026 uberti@newreporter
  • SPORT GIOVANI COPPA BRESCIA PULCINI MISTI Castrezzato - USO United nella foto Corrado Viviani mister Uso United 18-02-2026 uberti@newreporter
  • SPORT GIOVANI COPPA BRESCIA PULCINI MISTI Castrezzato - USO United nella foto momento di gioco 18-02-2026 uberti@newreporter
  • SPORT GIOVANI COPPA BRESCIA PULCINI MISTI Castrezzato - USO United nella foto momento di gioco 18-02-2026 uberti@newreporter
  • SPORT GIOVANI COPPA BRESCIA PULCINI MISTI Castrezzato - USO United nella foto momento di gioco 18-02-2026 uberti@newreporter
  • SPORT GIOVANI COPPA BRESCIA PULCINI MISTI Castrezzato - USO United nella foto momento di gioco 18-02-2026 uberti@newreporter
  • SPORT GIOVANI COPPA BRESCIA PULCINI MISTI Castrezzato - USO United nella foto gol Uso United 18-02-2026 uberti@newreporter
  • SPORT GIOVANI COPPA BRESCIA PULCINI MISTI Castrezzato - USO United nella foto momento di gioco 18-02-2026 uberti@newreporter
  • SPORT GIOVANI COPPA BRESCIA PULCINI MISTI Castrezzato - USO United nella foto Michel Salvetti mister Castrezzato 18-02-2026 uberti@newreporter
  • SPORT GIOVANI COPPA BRESCIA PULCINI MISTI Castrezzato - USO United nella foto esulatanza gol 18-02-2026 uberti@newreporter
  • SPORT GIOVANI COPPA BRESCIA PULCINI MISTI Castrezzato - USO United nella foto gol Castrezzato 18-02-2026 uberti@newreporter
  • SPORT GIOVANI COPPA BRESCIA PULCINI MISTI Castrezzato - USO United nella foto momento di gioco 18-02-2026 uberti@newreporter
  • SPORT GIOVANI COPPA BRESCIA PULCINI MISTI Castrezzato - USO United nella foto formazione Uso United 18-02-2026 uberti@newreporter
  • SPORT GIOVANI COPPA BRESCIA PULCINI MISTI Castrezzato - USO United nella foto formazione Castrezzato 18-02-2026 uberti@newreporter
  • SPORT GIOVANI COPPA BRESCIA PULCINI MISTI Castrezzato - USO United nella foto Andrea Loda Uso United 18-02-2026 uberti@newreporter
  • SPORT GIOVANI COPPA BRESCIA PULCINI MISTI Castrezzato - USO United nella foto Luca Ghiuzan Castrezzato 18-02-2026 uberti@newreporter
  • SPORT GIOVANI COPPA BRESCIA PULCINI MISTI Castrezzato - USO United nella foto Mirko Agosti Castrezzato 18-02-2026 uberti@newreporter
  • SPORT GIOVANI COPPA BRESCIA PULCINI MISTI Castrezzato - USO United nella foto Ryan El Himri Castrezzato 18-02-2026 uberti@newreporter
  • SPORT GIOVANI COPPA BRESCIA PULCINI MISTI Castrezzato - USO United nella foto Biagio Maffezzoli Uso United 18-02-2026 uberti@newreporter
  • SPORT GIOVANI COPPA BRESCIA PULCINI MISTI Castrezzato - USO United nella foto Leonardo Zanetti Uso United 18-02-2026 uberti@newreporter
I Pulcini misti sono scesi in campo questa settimana per disputare la prima giornata della seconda fase a gironi della Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember. La categoria è suddivisa in quattro gironi da sei squadre ciascuno e, tra domenica e mercoledì sera, si sono giocate ben undici gare. All’appello manca soltanto Palazzolo A–Uso Nuvolento, del girone B, che verrà recuperata settimana prossima. Intanto, vediamo come è andata la prima giornata.

Girone A

L’Accademia Prevalle vince 4-1 in casa dell’Accademia Feralpi, grazie alla doppietta di Favalli e alle reti di Bocca e Rizza, e vola subito in testa al girone. Successo anche per la Mario Rigamonti B che passa 2-1 in casa della Pol.Paratico A con i gol di Maio e Jalyl, mentre per i franciacortini segna Maniero. La Virtus Aurora Travagliato piega invece 2-0 il Capriolo, grazie ai gol di Quaresmini e Guarneri e raggiunge Prevalle e Rigamonti a quota tre punti.

I tabellini

Accademia Feralpi-Accademia Prevalle 1-4

Accademia Feralpi Spanò, Topi, Bevilacqua, Folli, Perini, Favalli, Rizza, Cotrau, Omodei, Bocca, Falco, Compaore. All.: Chiaruttini.

Accademia Prevalle Fioresi, Bianchini, Villa, Garatti, Penasa, Fenoli, Fiorini, Pellegrinelli, Moraschini, Rossati, Zanardini. All.: Fioresi.

Reti Garatti; Favalli (2), Bocca, Rizza.

Pol.Paratico A-Mario Rigamonti B 1-2

Pol.Paratico A Andrea Dotti, Mattia Dotti, Morbi, Maniero, Vianelli, Mazza, Floris, Bresciani, Sandrinelli. All.: Vezzoli.

Mario Rigamonti B Testaverde, Scuotto, Rossini, Spranzi, D’eramo, Comparoni, Arrighini, Mema, Mao, Viola, Jalyl, Duina, Zioui, Peter. All.: Falzarano,

Reti Maniero; Maio, Jalyl.

Virtus Aurora Travagliato-Capriolo 2-0

Virtus Aurora Travagliato Costa, Zilioli, Ferrari, Quaresmini, Ranzenigo, Lancini, Zampaglione, Papetti, Guarneri. All.: Cotali.

Capriolo Roman, Gattini, Lakbiri, Cora, Germano, Malafronte, Vezzoli, Toure. All.: Gattini.

Reti Quaresmini, Guarneri.

Girone B

Un super Brescia Femminile
Un super Brescia Femminile

Due vittorie nette nel girone B: il Brescia femminile schianta la Fionda Bagnolo con un 4-0, grazie alle reti di Biraghi, Ferrara e la doppietta di Chiappini. Risultato tennistico invece per Castrezzato-Uso United: i padroni di casa vincono 6-1 con i quattro gol di Cadeo e le reti di Fogliata e Bergomi. È di Bonometti, invece, l’unica rete dei bovezzesi. Palazzolo A-Uso Nuvolento, come detto in precedenza, verrà recuperata la settimana prossima.

I tabellini

Castrezzato-Uso United 6-1

Castrezzato Ghiuzan, Bergomi, Agosti, Boboc, Fogliata, El Himri, Cadeo, Casaletti, Cela, Festa. All.: Salvetti.

Uso United Petarle, Pezzotti, Rezgui, Spinelli, Tarletti, Zanardelli, Zanetti, Bonometti, Loda, Maffezzoli, Diop, Ivanciu. All.: Viviani.

Reti Cadeo (4), Fogliata, Bergomi; Bonometti.

Brescia femminile-Fionda Bagnolo 4-0

Brescia femminile Maffi, Picco, Biraghi, Chiappini, Buffoni, Colosio, Crisetig, Di Stanio, Ferrara, Murgia Gatti, Parrino, Taboni, Vassalli, Zanetti. All.: Pedretti.

Fionda Bagnolo Cavagnini, Mazzoli, Mahmoud, Martinazzi, Schinetti, Tafa, Ciccarone, Djiguene, Bontempi, Garioni, Mitev. All.: Baviera.

Reti Biraghi, Ferrara, Chiappini (2).

Girone C

Pioggia di gol nel girone C. Se ne sono visti dieci soltanto a Ghedi, con il Breno che vince 6-4 un match entusiasmante. Sugli scudi è Ortiz, autore di quattro gol per i camuni, al quale si uniscono Natale e Pianta, mentre El Janaty segna una doppietta per i padroni di casa. Le altre reti portano la firma di El Kaliny e Martinelli.
A Orzinuovi, invece, l’Orceana B stritola l’Unitas Coccaglio con un perentorio 5-1 in cui Bono realizza una tripletta. Gli altri gol sono di Battaglia e Grieco, mentre Vezzoli è il marcatore dei neroverdi. Successo largo anche per la Mario Rigamonti A che travolge il Ciliverghe con un

5-0 firmato da Galeazzi (tripletta), Zerbio e Quadri e si prende la vetta della classifica.

I tabellini

  • SPORT CALCIO BRESCIA COPPA BRESCIA PULCINI UNDER 11 RIGAMONTI CILIVERGHE NELLA FOTO FASE DI GIOCO 18–02-2026 PIERPAOLO PAPETTI AGENZIA NEWREPORTER
  • SPORT CALCIO BRESCIA COPPA BRESCIA PULCINI UNDER 11 RIGAMONTI CILIVERGHE NELLA FOTO FASE DI GIOCO 18–02-2026 PIERPAOLO PAPETTI AGENZIA NEWREPORTER
  • SPORT CALCIO BRESCIA COPPA BRESCIA PULCINI UNDER 11 RIGAMONTI CILIVERGHE NELLA FOTO FASE DI GIOCO 18–02-2026 PIERPAOLO PAPETTI AGENZIA NEWREPORTER
  • SPORT CALCIO BRESCIA COPPA BRESCIA PULCINI UNDER 11 RIGAMONTI CILIVERGHE NELLA FOTO ESULTANZA GOL 4-0 DI ZERBIO DEL RIGAMONTI 18–02-2026 PIERPAOLO PAPETTI AGENZIA NEWREPORTER
  • SPORT CALCIO BRESCIA COPPA BRESCIA PULCINI UNDER 11 RIGAMONTI CILIVERGHE NELLA FOTO GOL 4-0 DI ZERBIO DEL RIGAMONTI 18–02-2026 PIERPAOLO PAPETTI AGENZIA NEWREPORTER
  • SPORT CALCIO BRESCIA COPPA BRESCIA PULCINI UNDER 11 RIGAMONTI CILIVERGHE NELLA FOTO FASE DI GIOCO 18–02-2026 PIERPAOLO PAPETTI AGENZIA NEWREPORTER
  • SPORT CALCIO BRESCIA COPPA BRESCIA PULCINI UNDER 11 RIGAMONTI CILIVERGHE NELLA FOTO FASE DI GIOCO 18–02-2026 PIERPAOLO PAPETTI AGENZIA NEWREPORTER
  • SPORT CALCIO BRESCIA COPPA BRESCIA PULCINI UNDER 11 RIGAMONTI CILIVERGHE NELLA FOTO GOL 2-0 DI GALEAZZI DEL RIGAMONTI 18–02-2026 PIERPAOLO PAPETTI AGENZIA NEWREPORTER
  • SPORT CALCIO BRESCIA COPPA BRESCIA PULCINI UNDER 11 RIGAMONTI CILIVERGHE NELLA FOTO FASE DI GIOCO 18–02-2026 PIERPAOLO PAPETTI AGENZIA NEWREPORTER
  • SPORT CALCIO BRESCIA COPPA BRESCIA PULCINI UNDER 11 RIGAMONTI CILIVERGHE NELLA FOTO FASE DI GIOCO 18–02-2026 PIERPAOLO PAPETTI AGENZIA NEWREPORTER
  • SPORT CALCIO BRESCIA COPPA BRESCIA PULCINI UNDER 11 RIGAMONTI CILIVERGHE NELLA FOTO FASE DI GIOCO 18–02-2026 PIERPAOLO PAPETTI AGENZIA NEWREPORTER
  • SPORT CALCIO BRESCIA COPPA BRESCIA PULCINI UNDER 11 RIGAMONTI CILIVERGHE NELLA FOTO FASE DI GIOCO 18–02-2026 PIERPAOLO PAPETTI AGENZIA NEWREPORTER
  • SPORT CALCIO BRESCIA COPPA BRESCIA PULCINI UNDER 11 RIGAMONTI CILIVERGHE NELLA FOTO FASE DI GIOCO 18–02-2026 PIERPAOLO PAPETTI AGENZIA NEWREPORTER
  • SPORT CALCIO BRESCIA COPPA BRESCIA PULCINI UNDER 11 RIGAMONTI CILIVERGHE NELLA FOTO GOL 2-0 DI GALEAZZI DEL RIGAMONTI 18–02-2026 PIERPAOLO PAPETTI AGENZIA NEWREPORTER
  • SPORT CALCIO BRESCIA COPPA BRESCIA PULCINI UNDER 11 RIGAMONTI CILIVERGHE NELLA FOTO GOL 1-0 DI GALEAZZI DEL RIGAMONTI 18–02-2026 PIERPAOLO PAPETTI AGENZIA NEWREPORTER
  • SPORT CALCIO BRESCIA COPPA BRESCIA PULCINI UNDER 11 RIGAMONTI CILIVERGHE NELLA FOTO FASE DI GIOCO 18–02-2026 PIERPAOLO PAPETTI AGENZIA NEWREPORTER
  • SPORT CALCIO BRESCIA COPPA BRESCIA PULCINI UNDER 11 RIGAMONTI CILIVERGHE NELLA FOTO FASE DI GIOCO 18–02-2026 PIERPAOLO PAPETTI AGENZIA NEWREPORTER
  • SPORT CALCIO BRESCIA COPPA BRESCIA PULCINI UNDER 11 RIGAMONTI CILIVERGHE NELLA FOTO FORMAZIONE DEL CILIVERGHE 18–02-2026 PIERPAOLO PAPETTI AGENZIA NEWREPORTER
  • SPORT CALCIO BRESCIA COPPA BRESCIA PULCINI UNDER 11 RIGAMONTI CILIVERGHE NELLA FOTO FORMAZIONE DEL RIGAMONTI 18–02-2026 PIERPAOLO PAPETTI AGENZIA NEWREPORTER
  • SPORT CALCIO BRESCIA COPPA BRESCIA PULCINI UNDER 11 RIGAMONTI CILIVERGHE NELLA FOTO MR LOMBARDI DEL RIGAMONTI 18–02-2026 PIERPAOLO PAPETTI AGENZIA NEWREPORTER
  • SPORT CALCIO BRESCIA COPPA BRESCIA PULCINI UNDER 11 RIGAMONTI CILIVERGHE NELLA FOTO MR MERIGHETTI DEL CILIVERGHE 18–02-2026 PIERPAOLO PAPETTI AGENZIA NEWREPORTER
Mario Rigamonti A-Ciliverghe 5-0

Mario Rigamonti A Lonati, Quadri, Galeazzi, Oriolo, Sabau, Massioli, Vasilache, Speriani, Zerbio, Ignat, Notarangelo, Bertuzzi. All.: Lombardi.

Ciliverghe Baiamonte, Ferrari, Hiluku, Mogoroase, Palazzo, Panta, Sandonini, Sberna, Usai, Rahim. All.: Merighetti.

Reti Galeazzi (3), Zerbio, Quadri.

I ragazzi del Ghedi
I ragazzi del Ghedi

Ghedi A-Breno 4-6

Ghedi A Venturini, Bettoni, Biare, Marbouh, El Kaliny, Paccani, Gottardello, Martinelli, El Janaty. All.: Ceraldi.

Breno Baiocchi, Baiguini, Zanni, Allioni, Pianta, Sorteni, Ortiz, Savoldelli, Natale. All.: Damioli.

Reti El Kaliny, Martinelli, El Janaty (2); Ortiz (4), Natale, Pianta.

Orceana B-Unitas Coccaglio 5-1

Orceana B Bici, Pizzamiglio, Tirelli, Frimane, Varisco, Bono, Monaco, Grieco, Battaglia. All.: Monaco.

Unitas Coccaglio Fodriga, De Deo, Hoxha, Chiafele, Buizza, Vezzoli, Bissola, Muci. All.: Guerini.

Reti Bono (3), Battaglia, Grieco; Vezzoli.

Girone D

Nel girone D spicca la vittoria del Concesio A che rifila un bel poker alla Pavonese, grazie alle reti di Fracassi e Mazzilli e alla doppietta di Trombetta. Vince anche il Castiglione che regola l’Fc Voluntas con un 2-1, grazie alla doppietta di Lorenzo Nicolini, mentre è di Costa la rete degli ospiti. È 1-1, invece, tra Sporting Chiari e Vighenzi, un pareggio firmato da Aceti e Zanoni. Il Concesio A si prende dunque la vetta del girone al termine del primo turno.

I tabellini

Concesio A-Calcio Pavonese 4-0

Concesio A Magoni, Stallone, Fracassi, Vigani, Cattalini, Maggiori, Mazzilli, Trombetta, Gandellini, Cocchi. All.: Ridoli.

Calcio Pavonese Azzaro, Pini, Marcheluzzo, Bisetti, Gritti, Federico Bersini, Nicolò Bersini, Quinzanini, Barbariga. All.: Lucini.

Reti Fracassi, Mazzilli, Trombetta (2).

I ragazzi dello Sporting Chiari
I ragazzi dello Sporting Chiari

Sporting Chiari-Vighenzi 1-1

Sporting Chiari Consoli, Napoletano, Piovanelli, Ghiggi, Pensa, Aceti, Brodetchi, Bosio. All.: Cassago.

Vighenzi Raimondi, Chiriotto, Bonometti, Crinò, Bodei, Gonzato, Yeboah, Faye, Zanoni. All.: Pedroni

Reti Aceti; Zanoni.

I piccoli del Castiglione
I piccoli del Castiglione

Castiglione-Fc Voluntas 2-1

Castiglione Andrea Nicolini, Khadri, Montagnoli, Lorenzo Nicolini, Maculan, Baffoe, Fantinato, Casalotti, Papa, Pastori. All.: Ferrari.

Fc Voluntas Delle Donne, Zambonini, Bicja, Ubiali, Karmi, Babani, Costa, Calveri, Selimi, Metliu, Cappa. All.: Pezzotti.

Reti Lorenzo Nicolini (2), Costa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

