Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember: i Pulcini misti partono subito forte
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti di Castrezzato-Uso United - Foto Michele Uberti/New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti di Castrezzato-Uso United - Foto Michele Uberti/New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti di Castrezzato-Uso United - Foto Michele Uberti/New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti di Castrezzato-Uso United - Foto Michele Uberti/New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti di Castrezzato-Uso United - Foto Michele Uberti/New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti di Castrezzato-Uso United - Foto Michele Uberti/New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti di Castrezzato-Uso United - Foto Michele Uberti/New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti di Castrezzato-Uso United - Foto Michele Uberti/New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti di Castrezzato-Uso United - Foto Michele Uberti/New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti di Castrezzato-Uso United - Foto Michele Uberti/New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti di Castrezzato-Uso United - Foto Michele Uberti/New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti di Castrezzato-Uso United - Foto Michele Uberti/New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti di Castrezzato-Uso United - Foto Michele Uberti/New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti di Castrezzato-Uso United - Foto Michele Uberti/New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti di Castrezzato-Uso United - Foto Michele Uberti/New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti di Castrezzato-Uso United - Foto Michele Uberti/New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti di Castrezzato-Uso United - Foto Michele Uberti/New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti di Castrezzato-Uso United - Foto Michele Uberti/New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti di Castrezzato-Uso United - Foto Michele Uberti/New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti di Castrezzato-Uso United - Foto Michele Uberti/New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti di Castrezzato-Uso United - Foto Michele Uberti/New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti di Castrezzato-Uso United - Foto Michele Uberti/New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti di Castrezzato-Uso United - Foto Michele Uberti/New Reporter © www.giornaledibrescia.it
I Pulcini misti sono scesi in campo questa settimana per disputare la prima giornata della seconda fase a gironi della Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember. La categoria è suddivisa in quattro gironi da sei squadre ciascuno e, tra domenica e mercoledì sera, si sono giocate ben undici gare. All’appello manca soltanto Palazzolo A–Uso Nuvolento, del girone B, che verrà recuperata settimana prossima. Intanto, vediamo come è andata la prima giornata.
Girone A
L’Accademia Prevalle vince 4-1 in casa dell’Accademia Feralpi, grazie alla doppietta di Favalli e alle reti di Bocca e Rizza, e vola subito in testa al girone. Successo anche per la Mario Rigamonti B che passa 2-1 in casa della Pol.Paratico A con i gol di Maio e Jalyl, mentre per i franciacortini segna Maniero. La Virtus Aurora Travagliato piega invece 2-0 il Capriolo, grazie ai gol di Quaresmini e Guarneri e raggiunge Prevalle e Rigamonti a quota tre punti.
I tabellini
Accademia Feralpi-Accademia Prevalle 1-4
Accademia Feralpi Spanò, Topi, Bevilacqua, Folli, Perini, Favalli, Rizza, Cotrau, Omodei, Bocca, Falco, Compaore. All.: Chiaruttini.
Accademia Prevalle Fioresi, Bianchini, Villa, Garatti, Penasa, Fenoli, Fiorini, Pellegrinelli, Moraschini, Rossati, Zanardini. All.: Fioresi.
Reti Garatti; Favalli (2), Bocca, Rizza.
Pol.Paratico A-Mario Rigamonti B 1-2
Pol.Paratico A Andrea Dotti, Mattia Dotti, Morbi, Maniero, Vianelli, Mazza, Floris, Bresciani, Sandrinelli. All.: Vezzoli.
Mario Rigamonti B Testaverde, Scuotto, Rossini, Spranzi, D’eramo, Comparoni, Arrighini, Mema, Mao, Viola, Jalyl, Duina, Zioui, Peter. All.: Falzarano,
Reti Maniero; Maio, Jalyl.
Virtus Aurora Travagliato-Capriolo 2-0
Virtus Aurora Travagliato Costa, Zilioli, Ferrari, Quaresmini, Ranzenigo, Lancini, Zampaglione, Papetti, Guarneri. All.: Cotali.
Capriolo Roman, Gattini, Lakbiri, Cora, Germano, Malafronte, Vezzoli, Toure. All.: Gattini.
Reti Quaresmini, Guarneri.
Girone B
Due vittorie nette nel girone B: il Brescia femminile schianta la Fionda Bagnolo con un 4-0, grazie alle reti di Biraghi, Ferrara e la doppietta di Chiappini. Risultato tennistico invece per Castrezzato-Uso United: i padroni di casa vincono 6-1 con i quattro gol di Cadeo e le reti di Fogliata e Bergomi. È di Bonometti, invece, l’unica rete dei bovezzesi. Palazzolo A-Uso Nuvolento, come detto in precedenza, verrà recuperata la settimana prossima.
I tabellini
Castrezzato-Uso United 6-1
Castrezzato Ghiuzan, Bergomi, Agosti, Boboc, Fogliata, El Himri, Cadeo, Casaletti, Cela, Festa. All.: Salvetti.
Uso United Petarle, Pezzotti, Rezgui, Spinelli, Tarletti, Zanardelli, Zanetti, Bonometti, Loda, Maffezzoli, Diop, Ivanciu. All.: Viviani.
Reti Cadeo (4), Fogliata, Bergomi; Bonometti.
Brescia femminile-Fionda Bagnolo 4-0
Brescia femminile Maffi, Picco, Biraghi, Chiappini, Buffoni, Colosio, Crisetig, Di Stanio, Ferrara, Murgia Gatti, Parrino, Taboni, Vassalli, Zanetti. All.: Pedretti.
Fionda Bagnolo Cavagnini, Mazzoli, Mahmoud, Martinazzi, Schinetti, Tafa, Ciccarone, Djiguene, Bontempi, Garioni, Mitev. All.: Baviera.
Reti Biraghi, Ferrara, Chiappini (2).
Girone C
Pioggia di gol nel girone C. Se ne sono visti dieci soltanto a Ghedi, con il Breno che vince 6-4 un match entusiasmante. Sugli scudi è Ortiz, autore di quattro gol per i camuni, al quale si uniscono Natale e Pianta, mentre El Janaty segna una doppietta per i padroni di casa. Le altre reti portano la firma di El Kaliny e Martinelli.
A Orzinuovi, invece, l’Orceana B stritola l’Unitas Coccaglio con un perentorio 5-1 in cui Bono realizza una tripletta. Gli altri gol sono di Battaglia e Grieco, mentre Vezzoli è il marcatore dei neroverdi. Successo largo anche per la Mario Rigamonti A che travolge il Ciliverghe con un
5-0 firmato da Galeazzi (tripletta), Zerbio e Quadri e si prende la vetta della classifica.
I tabellini
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti del Rigamonti-Ciliverghe - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti del Rigamonti-Ciliverghe - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti del Rigamonti-Ciliverghe - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti del Rigamonti-Ciliverghe - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti del Rigamonti-Ciliverghe - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti del Rigamonti-Ciliverghe - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti del Rigamonti-Ciliverghe - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti del Rigamonti-Ciliverghe - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti del Rigamonti-Ciliverghe - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti del Rigamonti-Ciliverghe - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti del Rigamonti-Ciliverghe - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti del Rigamonti-Ciliverghe - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti del Rigamonti-Ciliverghe - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti del Rigamonti-Ciliverghe - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti del Rigamonti-Ciliverghe - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti del Rigamonti-Ciliverghe - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti del Rigamonti-Ciliverghe - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti del Rigamonti-Ciliverghe - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti del Rigamonti-Ciliverghe - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti del Rigamonti-Ciliverghe - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
- Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti del Rigamonti-Ciliverghe - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Mario Rigamonti A-Ciliverghe 5-0
Mario Rigamonti A Lonati, Quadri, Galeazzi, Oriolo, Sabau, Massioli, Vasilache, Speriani, Zerbio, Ignat, Notarangelo, Bertuzzi. All.: Lombardi.
Ciliverghe Baiamonte, Ferrari, Hiluku, Mogoroase, Palazzo, Panta, Sandonini, Sberna, Usai, Rahim. All.: Merighetti.
Reti Galeazzi (3), Zerbio, Quadri.
Ghedi A-Breno 4-6
Ghedi A Venturini, Bettoni, Biare, Marbouh, El Kaliny, Paccani, Gottardello, Martinelli, El Janaty. All.: Ceraldi.
Breno Baiocchi, Baiguini, Zanni, Allioni, Pianta, Sorteni, Ortiz, Savoldelli, Natale. All.: Damioli.
Reti El Kaliny, Martinelli, El Janaty (2); Ortiz (4), Natale, Pianta.
Orceana B-Unitas Coccaglio 5-1
Orceana B Bici, Pizzamiglio, Tirelli, Frimane, Varisco, Bono, Monaco, Grieco, Battaglia. All.: Monaco.
Unitas Coccaglio Fodriga, De Deo, Hoxha, Chiafele, Buizza, Vezzoli, Bissola, Muci. All.: Guerini.
Reti Bono (3), Battaglia, Grieco; Vezzoli.
Girone D
Nel girone D spicca la vittoria del Concesio A che rifila un bel poker alla Pavonese, grazie alle reti di Fracassi e Mazzilli e alla doppietta di Trombetta. Vince anche il Castiglione che regola l’Fc Voluntas con un 2-1, grazie alla doppietta di Lorenzo Nicolini, mentre è di Costa la rete degli ospiti. È 1-1, invece, tra Sporting Chiari e Vighenzi, un pareggio firmato da Aceti e Zanoni. Il Concesio A si prende dunque la vetta del girone al termine del primo turno.
I tabellini
Concesio A-Calcio Pavonese 4-0
Concesio A Magoni, Stallone, Fracassi, Vigani, Cattalini, Maggiori, Mazzilli, Trombetta, Gandellini, Cocchi. All.: Ridoli.
Calcio Pavonese Azzaro, Pini, Marcheluzzo, Bisetti, Gritti, Federico Bersini, Nicolò Bersini, Quinzanini, Barbariga. All.: Lucini.
Reti Fracassi, Mazzilli, Trombetta (2).
Sporting Chiari-Vighenzi 1-1
Sporting Chiari Consoli, Napoletano, Piovanelli, Ghiggi, Pensa, Aceti, Brodetchi, Bosio. All.: Cassago.
Vighenzi Raimondi, Chiriotto, Bonometti, Crinò, Bodei, Gonzato, Yeboah, Faye, Zanoni. All.: Pedroni
Reti Aceti; Zanoni.
Castiglione-Fc Voluntas 2-1
Castiglione Andrea Nicolini, Khadri, Montagnoli, Lorenzo Nicolini, Maculan, Baffoe, Fantinato, Casalotti, Papa, Pastori. All.: Ferrari.
Fc Voluntas Delle Donne, Zambonini, Bicja, Ubiali, Karmi, Babani, Costa, Calveri, Selimi, Metliu, Cappa. All.: Pezzotti.
Reti Lorenzo Nicolini (2), Costa.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.