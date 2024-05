Con Colbrelli alla scoperta della tappa regina del Giro d’Italia: lo speciale su Teletutto

Sette ore sui pedali per compiere un tragitto di 222 chilometri e oltre cinquemila metri di dislivello. Cresce l’attesa per la tappa regina del Giro d’Italia, la Manerba-Livigno con traguardo fissato al Mottolino dove finora si è arrivati solo con gli sci ai piedi.

Sonny Colbrelli, nella duplice veste di ex corridore e presidente del comitato di tappa, ha accettato di raccontare davanti alle telecamere di Teletutto i segreti di questa impegnativa giornata della corsa rosa pedalando tutta la prima parte attraverso i suoi luoghi del cuore. In quattro clip da sette minuti l’una il campione bresciano farà vivere agli spettatori le emozioni di una giornata che si annuncia epica. A partire dal luogo dove risiede, Manerba del Garda che descrive da un molo di Porto Torchio che ospiterà il Villaggio di partenza.

In sella con Sonny

Già dalle prime pedalate di Sonny, si capisce che non sarà una tappa facile con il tratto tutto in salita, attraversando il centro storico di Manerba per portarsi al chilometro zero fissato presso le cantine Scolari a Raffa di Puegnago. Risalendo verso la Valsabbia è stato un ripercorrere le strade d’infanzia e dei primi allenamenti per Sonny Colbrelli che è transitato per gli stabilimenti Valsir, azienda che lo vede nelle vesti di testimonial e capitano di una delle due squadre appositamente allestite al Giro E per accompagnare i clienti del gruppo leader nei componenti di termoidraulica. Azienda valsabbina che ha dedicato a Sonny una maglia azzurra speciale al pari della Merida che ha realizzato per il vincitore della Roubaix un mezzo speciale in edizione limitata (solo 71 esemplari uno dei quali acquistato dal calciatore dell’Inter Nicolò Barella).

In Valsabbia Colbrelli si è fermato al parco Cleten di Sabbio Chiese per firmare la pietra della Roubaix a lui dedicata in ricordo della grande classica vinta dal bresciano il 3 ottobre 2021.

Il passaggio a Casto, dove Colbrelli è cresciuto e dove sue gigantografie occupano molti muri del paese, ha emozionato il valsabbino. Nell’affrontare il Lodrino, prima salita della tappa, Colbrelli ha parlato dei rapporti per affrontare una frazione tanto complicata e nella successiva salita al Colle di San Zeno, inedita per il Giro d’Italia, ha provato a leggere il piano tattico della corsa (possibile fuga) spiegando i punti critici e più difficili senza dimenticare le curiosità per i turisti come il parco delle Miniere di Pezzaze prima di salutare gli spettatori all’ombra del Guglielmo ancora innevato.

Gli orari

Le clip andranno in onda su Teletutto, ma saranno poi anche disponibili sul sito del Giornale di Brescia, da martedì 14 a venerdì 17 maggio in tre fasce orarie, alle 13.05, 20.25 e 22.45. E per chi si fosse perso qualcosa sabato 18, alla vigilia della corsa, alle 20.30 sarà possibile seguire tutta la ricognizione per la durata di 25 minuti. Buona visione da non perdere.