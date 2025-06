Giro Next Gen, Vervenne leader: oggi c'è il Maniva

Ci si aspettava una tappa per ruote veloci invece il percorso nervoso, ma non impossibile della seconda tappa del Giro Next Gen ha regalato un’altra sorpresa dopo la crono di apertura vinta dallo slovacco Schwarzbacher. Protagonista della giornata il belga Jonathan Vervenne che ha vinto la Rho Fiera Milano-Cantù ed ha conquistato la maglia rosa. La sua azione dopo pochi chilometri dalla partenza, quando all’arrivo di chilometri ne mancavano 128, in compagnia dello svizzero Ilian Barhoumi, per poi proseguire in solitaria quando mancavano 61 km al traguardo.

Altri piazzamenti

Nonostante la pressione costante del gruppo maglia rosa, il vantaggio di Vervenne si è mantenuto tra i 2 e i 3 minuti, stabilizzandosi sopra il minuto fino agli ultimi chilometri. Il gruppo è arrivato con 30 secondi di ritardo, regolato allo sprint da Aubin Sparfel, davanti all’ex Otelli Mirko Bozzola e Jarno Widar, vincitore dell’edizione 2024 e attesissimo protagonista nella tappa di oggi, la Albese con Cassano–Passo del Maniva. Da segnalare in top ten il settimo posto di Gabriele Bessega della Biesse Carrera Premac, tredicesimo invece il campione del mondo Lorenzo Finn (Red Bull Bora) oggi fra i più attesi al Maniva. Come nel 2018 e 2019 la tappa del Giro under 23 si concluderà ai quasi 1800 metri del rifugio Bonardi dopo un’ascesa di oltre 10 chilometri da San Colombano che metterà a dura prova i papabili vincitori di questo Giro d’Italia che per molti ragazzi rappresenta il trampolino di lancio verso il professionismo.

Leggi anche Gs Concesio, il team che aiuta i giovani ciclisti a crescere

La cronotabella

La tappa partirà alle 11.50 da Albese con Cassano per passare poi da Bergamo e dirigersi verso il lago d’Iseo. L’arrivo nella nostra provincia a Paratico è previsto da cronotabella fra le 13.30 e 13.40 per poi arrivare a Iseo e affrontare il passo del Polaveno a quota 681 e transito poco dopo le 14. Discesa a Ponte Zanano e risalita per la Valtrompia con arrivo ai 1784 metri del passo Maniva dopo 144 chilometri fra le 15.20 e le 15.45. La salita, calcolata da Collio è di 13 chilometri con pendenza media del 6,8% e punte massime del 13% attorno alla metà e poco prima del traguardo finale.

I precedenti

Già nel 2018 e 2019 il Maniva fu da trampolino di lancio del Giro d’Italia dei giovani con due vittorie colombiane. Nel 2018 vinse Alejandro Osorio che indossò la maglia rosa, poi andata nella classifica finale al russo Aleksandr Vlasov sul portoghese Joao Almeida. L’anno seguente invece in rosa al Maniva arrivo Andres Camilo Ardila che prese la maglia rosa e la tenne fino alla fine precedendo il connazionale Einer Rubio. Dal 2020 in poi i vincitori del Giro Next Gen hanno poi fatto fortuna nei professionisti.

Diventare professionisti

Nel 2020 infatti vinse Tom Pidcock medaglia d’oro olimpica nella mtb, campione del mondo di ciclocross vincitore di un’Amstel e una Strade Bianche. Nel 2021 fu la volta di Juan Ayuso quest’anno partito con il ruolo di favorito per il Giro dei pro e poi ritiratosi per problemi fisici, nel 2022 fu il britacco Leo Hayter ancora da scoprire che prevalse sul belga Van Eetvelt grande promessa e lo scalatore francese Lenny Martinez.