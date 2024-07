Giro d’Italia Women, Longo Borghini è una leonessa: maglia rosa per 1’’

La portacolori Lidl Trek nella crono davanti a Brown e Chapman. Applausi anche per le bresciane Martina Alzini ed Emanuela Zanetti

Giro d'Italia Women: Longo Borghini in rosa

Inizia sul filo delle emozioni e con l’Italia protagonista la 35esima edizione del Giro Women, la prima targata Rcs sport, partita ieri da Brescia. Salutata da un buon pubblico in centro pronto ad applaudire tutte le atlete, la prima tappa ha visto la vittoria di Elisa Longo Borghini della Lidl Trek. Vittoria di peso La trentaduenne di Ornavasso capace di vincere in carriera classiche come Roubaix e Fiandre e alla cui collezione manca soltanto un grande Giro, ha preceduto sul traguardo di via Gr