Giro d’Italia, due bresciani alla corsa rosa: Cristian Scaroni e Alessandro Tonelli

Due bresciani al via del Giro d’Italia. Saranno Cristian Scaroni (Astana) e Alessandro Tonelli (Vf-Bardiani) gli unici due bresciani al via del 107° Giro d’Italia di ciclismo, che partirà sabato 4 maggio a Torino per concludersi domenica 26 maggio a Roma.

Scaroni – di recente protagonista con una lunga fuga alla Liegi-Bastogne-Liegi – e Tonelli andranno alla Corsa Rosa col dichiarato intento di prendere parte ad offensive, sperando poi di vincere anche una frazione.

Alessandro Tonelli (foto d'archivio)

Per il 27enne di Botticino e il 32enne di Bornato, ovviamente, l’attenzione sarà anche sulla due giorni bresciana prevista sabato 18 e domenica 19 maggio, dapprima con la cronometro Castiglione delle Stiviere-Desenzano e poi con la tappa alpina che partirà da Manerba per arrivare a Livigno.