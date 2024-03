Pozzolengo dice no al Giro d’Italia: Desenzano pronto a risolvere il problema

Allo studio un percorso con transito sotto la torre di San Martino. Avanzi: «Se serve noi ci siamo»

2 ' di lettura

Giro d'Italia, la partenza dal chilometro zero della tappa Sabbio Chiese-Monte Bondone, ultima frazione bresciana corsa - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

«La soluzione si trova». La quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2024, prova a cronometro tra Castiglione delle Stiviere e Desenzano del Garda non è a rischio per il diniego al passaggio di Pozzolengo avanzato dal sindaco del comune gardesano Paolo Bellini. Il pensiero di Desenzano La risposta alla «provocazione», come il primo cittadino di Pozzolengo l’ha ribattezzata, arriva a stretto giro di posta da parte dell’assessore alla cultura e sport di Desenzano Pietro Avanzi: «Spiace che Pozzolen