Giro d’Italia, come cambia la viabilità nel Bresciano nei giorni della Corsa Rosa

Grande spettacolo, qualche disagio, (si spera) tanta comprensione. Una due giorni di sport come quella che il lago di Garda vivrà tra domani e dopodomani fra Desenzano e Manerba porta inevitabilmente con sè anche una minuziosa gestione della viabilità al fine di consentire il perfetto svolgimento della manifestazione.

Ordinanze

Il Giro d’Italia numero 107 stazionerà di fatto per un giorno e mezzo sul lago di Garda (già stasera, non solo nella zona del Benaco, ma anche verso la città, soggiorneranno in diversi hotel le formazioni in gara) e in particolare per la cronometro di domani - Castiglione delle Stiviere-Desenzano, quattordicesima tappa - numerosi sono i divieti e lunghi i divieti di transito sulle strade interessate dalla manifestazione.

Per il primo arrivo di sempre nella capitale del Garda, il Comune di Desenzano ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Ma molto rigide sono soprattutto le ordinanze per le vie dove passeranno prima la carovana pubblicitaria e poi i ciclisti nella sfida contro il tempo. Nel solo territorio desenzanese, queste sono le strade «off limits»: via dei Colli Storici, viale Agello, via del Molin, via Anelli e lungolago Cesare Battisti sino all’intersezione con viale Gramsci (con altre vie limitrofe interessate da sensi unici alternati). Su questi tratti già da stasera alle 22 vige il divieto di sosta, mentre domani dalle 7 alle 18 sarà vietato il transito dei veicoli, compresi biciclette e monopattini.

«Il Giro d’Italia non arriva tutti gli anni, spero che sia una festa. Capisco il disagio della chiusura strada per tante ore, soprattutto per la crono, ma chiedo ai cittadini di avere pazienza e di rispettare i corridori», ha detto Marco Velo, tra i direttori di corsa e ct della Nazionale a cronometro.

Regolare il servizio di Navigarda con un apposito varco d’accesso previsto all’imbarcadero, per chi arrivasse da fuori due sono le modalità migliori per raggiungere Desenzano: in treno, visto che dalla stazione passerà l’autobus linea 3 - creato ad hoc per l’occasione - che trasporterà gli appassionati nelle zone del passaggio della corsa, oppure parcheggiando in località La Perla (zona Luna park, tra l’uscita della tangenziale ed il casello della A4, per intendersi): parking gratuito domani dalle 5 alle 23, senza costi anche la navetta (realizzata con due bus) che farà la spola tra le 6 e le 21 con viale Marconi fino alla rotatoria con viale Cavour e via Sant’Angela Merici. Alla Spiaggia d’Oro ci sarà invece «Giroland», il villaggio itinerante tra cimeli, musica e divertimento.

Domenica

Anche Manerba sarà blindata per la partenza della 15ª tappa, domenica, in direzione Livigno. Nella zona di porto Torchio, interessata dalla partenza, il divieto di sosta sarà dalle 8 di domani alle 18 di domenica, con transito vietato già da domani alle 17; nelle strade di passaggio dalle 18 di domani alle 14 di domenica con circolazione bloccata tra le 5 e le 11 del giorno della corsa. L’amministrazione comunale predisporrà anche un megaschermo in piazza San Bernardo a Montinelle.

Ovviamente, ben prima del passaggio della carovana, saranno interdette tutte le strade comunali, provinciali e statali anche in Valle Sabbia, Valtrompia e Vallecamonica, da dove il Giro lascerà la nostra provincia con l’ascesa del Mortirolo.