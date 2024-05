Christian Scaroni alza bandiera bianca: «Volevo una tappa al Giro d’Italia»

Christian Scaroni deve alzare bandiera bianca. Il 26enne di Botticino si è ritirato ieri dal Giro d’Italia perché influenzato e debilitato dopo i giorni di pioggia e di sforzi fatti nelle tappe che lo hanno visto protagonista.

«Mi spiace ritirarmi, ma ieri mattina, dopo una notte tribolata, mi sono svegliato con la febbre. D’accordo con il team si è deciso di abbandonare la corsa per non compromettere il resto della stagione e soprattutto - dice Scaroni - l’avvicinamento al campionato italiano che resta il mio obiettivo stagionale. Ho capito l’altro ieri che c’era qualcosa che non andava. A Selva di Val Gardena sono arrivato con un poco di tracheite, il mattino seguente c’era subito d’affrontare il passo Sella e dovevo difendere la maglia azzurra. La partenza a razzo non mi spaventava, tuttavia dai primi scatti ho capito di non avere l’energia dei giorni precedenti quando invece in salita mi sentivo veramente bene. Ho provato a resistere, poi ho capito che bisognava dosare le forze. Sono arrivato al traguardo vuoto di energie. Gli sforzi dei giorni precedenti mi hanno presentato il conto».

Nel bilancio complessivo, però, un Giro positivo. «Io sono sempre molto esigente con me stesso. L’obiettivo era vincere una tappa e non ci sono riuscito, ho collezionato comunque un quarto e un quinto posto che non mi soddisfano a pieno». Anche da protagonista sulle montagne bresciane? «Questo certamente rimane e mi ha fatto piacere dare spettacolo per i miei sostenitori. Resta la soddisfazione di essere passato per primo sul Mortirolo». E ora? «Mi riposerò qualche giorno a casa, poi uscirò di nuovo in bici per testare la mia condizione e decidere se partecipare al Giro di Svizzera oppure andare direttamente all’Italiano fra un mese esatto».