Al Cx Verghe sul podio salgono Montirone, Nulli, Cleten e Gardone

Al parco Diamante di Ciliverghe, notevole esempio di recupero ambientale per scopi sociali, è andata in scena ieri la quarta edizione della Cx Verghe che ha aperto la breve stagione bresciana del ciclocross. La manifestazione, valida anche come prima prova del Trofeo Lombardia, organizzata da Mtb Italia, ha visto ai nastri di partenza circa 200 partenti di tutte le categorie, comprese anche i master.

I risultati

In Gara 1 nella categoria Junior, Michele Passoni (Ucab Biella) ha battuto Tommaso Nicosia e Alessandro Corradini. Nella Donne Open primo posto per Katia Moro.

La Gara 2 ha visto l’Open Pietro Pernigotti (Overall) trionfare, completando 7 giri del tracciato di 2,2 km in 57’20’’. Mentre in gara 1 e 2 partecipavano anche le categorie Master (amatoriali), gara 3 e 4 è stata riservata esclusivamente alle categorie giovanili.

In Gara 3 Mattia Ostinelli (Salus Seregno) Allievo secondo anno ha vinto nella sua categoria (terzo il bresciano Emanuele Cominelli, mentre il mantovano Giovanni Busca (Sporteven) ha trionfato negli Allievi del primo anno davanti al bresciano Manuel Marchi della Cleten Sabbio Chiese e Jacopo Palermo del Velo Montirone. Nella categoria Esordienti M 2, il cremonese Luca Gregori ha ottenuto il primo posto, seguito dal bresciano figlio d’arte Fabio Pelanek (San Felice) e Federico Chiesa (Nulli Guber). In campo femminile nelle Allieve successo per la comasca Isabel Di Sciuva (Fiorin) davanti a alla bergamasca Lara Gorlani della Nulli Guber, team che vince anche nelle Esordienti con Lisa Gruening.

Solo G6 in gara 4: al maschile successo del bresciano Vittorio Casali (Montirone) sul varesino Federico Forlani e sul bresciano Sebastiano Valetti (Gardone). Al femminile altro successo bresciano con Margherita Bianchi (Montirone).

Il bilancio

Bilancio tuttosommato positivo per Mtb Italia presieduta da Vittorio Casciotta: «Nei Master scontiamo l’assenza forzata dei tesserati Acsi per la querelle che divide l’Ente dalla Federazione (un peccato perché a perderci sono solo i corridori), mentre nel giovanile quest’anno notiamo la tendenza a far disputare agli atleti delle gare nazionali. Le prove regionali come il Trofeo Lombardia - osserva Casciotta - sono scese di numero e partecipazione. Quanto a noi ci piacerebbe fare di più ma scontiamo alcune criticità nonostante un bel percorso tecnico. Prima di tutto l’approvvigionamento limitato dell’acqua che serve per il lavaggio bici, poi l’assenza di parcheggi. Ci piacerebbe in tal senso un maggiore supporto istituzionale locale per risolvere questi aspetti. Fortunatamente abbiamo la casa degli Alpini che funge da prezioso punto ristoro». Prossimo appuntamento con il cross in provincia sabato 20 dicembre a Sabbio Chiese.