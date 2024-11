Ciclocross, quasi trecento i partecipanti alla Cx Verghe

Quasi trecento partenti hanno nobilitato la terza edizione della Cx Verghe al parco Diamante di Ciliverghe. La gara, organizzata da Mtb Italia in collaborazione con Flandres Love, era valida come campionato regionale delle categorie master e metteva in palio anche i titoli provinciali per le categorie Esordienti secondo anno, Allievi primo e secondo anno e Juniores maschi e femmine.

Favoriti da una splendida giornata di sole (quasi venti gradi al 1° novembre ben oltre ogni più rosea previsione e purtroppo anomalia climatica) i giovani soprattutto hanno dato vita ad emozionanti e battagliate competizioni. Le categorie Allievi ed Esordienti in particolare sono state separate alla partenza in batterie distinte a causa dell’alto numero di partecipanti, segno che pure i giovani si avvicinano a questa disciplina così dura e impegnativa, ma al tempo stesso divertente come un’avventura.

I risultati

In gara 1 spicca il successo di Francesco Baruzzi dell’Us Sabbio Chiese. Il polivalente di Provaglio Valsabbia, fra gli elementi più interessanti del nostro vivaio, reduce da una sfortunata stagione su strada con l’Aspiratori Otelli (prima la mononucleosi, poi la frattura di un piede ne hanno menomato il rendimento) si è rifatto con questa vittoria nel cross che pure lo scorso anno lo aveva visto trionfare e aggiudicarsi il titolo provinciale. Il ciclocross, a patto di aver la giusta condizione fisica, voglia di soffrire, e una buona tecnica è abbastanza facile da interpretare.

Al secondo posto assoluto Adriano Ferreira, atleta del team Guerrini di Castrezzato, mentre terzo è Riccardo Galli della Capriolo. Il team Guerrini piazza il colpo con la vittoria di categoria per la Junior valtellinese Valentina Bravi, nelle donne open invece brinda Katia Moro del Papao Racing.

Baruzzi sul podio insieme a Ferreira e Galli - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Le categorie master

Battagliate anche le categorie master che, oltre a mettere in palio i titoli regionali, avevano la classifica di Coppa Lombardia da curare. In gara 2 riservata agli Open successo dell’emiliano Filippo Bigi, mentre in gara 3 successi per gli Allievi primo anno Mattia Ostinelli (Alzate Brianza) e secondo anno Francesco Bettinelli (San Paolo d’Argon). In gara 4 negli Esordienti secondo anno trionfa Luca Ferro della Bustese Olonia davanti a Davide LaCapria della Melavì Tirano, fra le femmine Elenora Flaviani della Mtb Novagli. La bresciana Emma Cocca (Sabbio Chiese) dopo i trionfi su strada, fa sua anche la CxVerghe di cross davanti a Marta Malinverno (Novagli). Infine curiosità per i G6 maschi, da gennaio Esordienti del primo anno, che hanno visto lo stradista bresciano Paolo Rosato (Mazzano) brindare al successo.

I titoli provinciali

Francesco Baruzzi si conferma campione provinciale negli Juniores - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Per quanto riguarda l’assegnazione dei titoli provinciali negli Juniores si conferma campione provinciale Francesco Baruzzi del Sabbio Chiese che lo scorso anno vinse a Mazzano con la maglia del team Piton. Arriva il titolo provinciale femminile per le Allieve per la brava Emma Cocca, anche lei per il team di Sabbio Chiese, mentre negli Esordienti del secondo anno brinda al successo il biker Adam Zattini dell’Oxygen Bike di Concesio. Negli Allievi del primo anno gara serrata per aggiudicarsi il titolo provinciale con la vittoria dopo le ultime assi per Matteo Massardi del team Novagli sull’ex Ronco Andrea Tetoldini del V Piton.

Negli Allievi del secondo anno bella soddisfazione per Fabio Zuccotti ex Ronco, ieri in gara con la V Piton, che si aggiudica il titolo provinciale dopo una carriera di piazzamenti.