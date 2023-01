Ciclismo, la Rocca di Sabbio Chiese si tinge di rosa per il Giro d'Italia

Una Rocca di Sabbio Chiese inedita, tutta illuminata di rosa. Questo è quello che i cittadini valsabbini hanno avuto modo di ammirare ieri sera quando si sono illuminati i luoghi più importanti delle 21 tappe del 106° Giro d’Italia, in occasione dei 100 giorni che ci separano dalla grande partenza in Abruzzo del 6 maggio.

In Valsabbia infatti, martedì 23 maggio, avrà luogo la sedicesima tappa della corsa ciclistica. Un percorso di 198 chilometri con un dislivello di 5.200 metri, considerato uno dei quattro «cinque stelle» di difficoltà di tutto il giro. La partenza sarà da Sabbio Chiese, per arrivare poi a Vobarno, Roè, gli affacci sul lago di Salò e Limone per concludersi poi fuori regione verso il Monte Badone, in Trentino.

L’Italia tinta di rosa

Dalla Fontana di Trevi alle tre cime di Lavaredo, tutti i luoghi più suggestivi che dal 6 al 28 maggio ospiteranno il Giro organizzato da Rcs Sport si sono illuminati di rosa.

Di seguito, la lista e alcune foto di tutte le zone e monumenti che ieri sera hanno «cambiato veste»:

1ª tappa, 6 maggio 2023 (Fossacesia Marina - Ortona - Costa dei Trabocchi): i Trabocchi a Fossacesia Marina e il Castello Aragonese ad Ortona;

2ª tappa, 7 maggio 2023 (Teramo - San Salvo): il Castello della Monica a Teramo e L'Aquilone a San Salvo;

3ª tappa, 8 maggio 2023 (Vasto - Melfi): il Monumento alla Bagnante a Vasto e Porta Venosina a Melfi;

4ª tappa, 9 maggio 2023 (Venosa - Lago Laceno): Piazza Umberto I a Venosa e il Palazzo Municipale di Bagnoli Irpino;

5ª tappa, 10 maggio 2023 (Atripalda - Salerno): la Domus di Abellinum ad Atripalda e il Palazzo di Città di Salerno;

6ª tappa, 11 maggio 2023 (Napoli): la Basilica di San Francesco di Paola in Piazza Plebiscito a Napoli;

7ª tappa, 12 maggio 2023 (Capua - Gran Sasso d'Italia, Campo Imperatore): Porta Napoli a Capua e il Castello Cinquecentesco a L'Aquila;

8ª tappa, 13 maggio 2023 (Terni - Fossombrone): la Cascata delle Marmore a Terni e il Ponte della Concordia a Fossombrone;

9ª tappa, 14 maggio 2023 (Savignano sul Rubicone - Cesena, Technogym Village): il Ponte Romano sul Rubicone a Savignano sul Rubicone e Piazza del Popolo a Cesena;

10ª tappa, 16 maggio 2023 (Scandiano - Viareggio): la Rocca del Boiardo a Scandiano e il Molo della Madonnina di Viareggio;

11ª tappa, 17 maggio 2023 (Camaiore - Tortona): la Torre Civica in Piazza San Bernardino a Camaiore e la Torre del Castello a Tortona;

12ª tappa, 18 maggio 2023 (Bra - Rivoli): la Zizzola a Bra e il Castello di Rivoli;

13ª tappa, 19 maggio 2023 (Borgofranco d'Ivrea - Crans Montana): la Torre Campanaria del Ricetto a Borgofranco d'Ivrea e la scritta illuminata sul Lago Grenon a Crans Montana;

14ª tappa, 20 maggio 2023 (Sierre - Cassano Magnago): l'Hotel de la Ville a Sierre e il Campanile di San Maurizio a Cassano Magnago;

15ª tappa, 21 maggio 2023 (Seregno - Bergamo): Piazza Concordia a Seregno e Porta San Giacomo a Bergamo;

16ª tappa, 28 maggio 2023 (Sabbio Chiese - Monte Bondone) : il Santuario della Madonna della Rocca a Sabbio Chiese e il Muse, Museo della Scienza, a Trento;

17ª tappa, 24 maggio 2023– Pergine Valsugana - Caorle: il Platano di Viale Dante a Pergine Valsugana e il Santuario della Madonna dell'Angelo a Caorle;

18ª tappa, 25 maggio 2023 – Oderzo - Val di Zoldo: Palazzo Foscolo a Oderzo e il Mas de Sabe in Val di Zoldo;

19ª tappa, 26 maggio 2023 (Longarone - Tre Cime di Lavaredo): il Municipio di Longarone e le Tre Cime di Lavaredo;

20ª tappa, 27 maggio 2023 (Tarvisio - Monte Lussari): Borgo Lussari;

21ª tappa, 28 maggio 2023 (Roma): la Fontana di Trevi a Roma

