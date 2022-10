Il Giro d'Italia 2023 avrà una tappa bresciana: Sabbio Chiese-Monte Bondone

Anche nel 2023 il Giro d'Italia avrà una tappa bresciana, come lo scorso anno una vera tappa alpina nel primo giorno della terza e decisiva settimana.

La tappa è la Sabbio Chiese-Monte Bondone di 198 chilometri, che si terrà martedì 23 maggio con un finale destinato a incidere fortemente sulla classifica generale. Dalla Valsabbia, cara a Sonny Colbrelli presente alla vernice del Giro e testimonial della frazione numero 16, si scende a Salò per un omaggio alla cittadina del golfo che ha ospitato la partenza di tappa lo scorso anno e poi una grande cartolina del Garda transitando lungo la sponda occidentale del Benaco per raggiungere il Trentino.

Il finale è da brividi. I ciclisti dovranno infatti affrontare in successione il passo di Santa Barbara, l'inedito passo di Bordala con discesa a Rovereto e salita in Folgaria attraverso Serrada, per poi intraprendere una nuova discesa in Val d'Adige e una risalita verso monte Bondone da Aldeno, il versante più arcigno e lungo con pendenze che arrivano al 15%.

Il Giro d'Italia partirà il 6 maggio dall'Abruzzo e si concluderà il 28 maggio a Roma, attorno ai Fori Imperiali. In mezzo ben tre cronometro (anche se una è una cronoscalata) per un ritorno al passato, 8 tappe adatte sulla carta alle ruote veloci e il resto per scalatori e attaccanti.

