Il 25 gennaio ci sarà la traversata Ono San Pietro-Schilpario

La neve ancora scarseggia, ma il circuito di escursioni con le ciaspole e di raduni scialpinistici del «Winter Tour Valle dei Segni» è pronto a partire, con entusiasmo e nella convinzione che camminare alla scoperta delle montagne camune si configura comunque sempre come un’esperienza appagante.

L’iniziativa

La prima delle proposte sostenute e coordinate dall’Assessorato allo Sport della Comunità Montana di Valle Camonica, che coprono un periodo che da gennaio arriva fino a marzo, si svolgerà domenica prossima 25 gennaio. Il calendario si apre con camminata non competitiva Ono‑Schilpario.

Leggi anche Valcamonica, montagna di eventi tra ciaspolate e sci alpinismo

Con partenza da Ono San Pietro, su un itinerario che si sviluppa per circa 20 chilometri e 1300 metri di dislivello , i partecipanti debitamente allenati avranno la possibilità di percorrere il tracciato ideato dal Gruppo sportivo Ono San Pietro, che collega la Valle Camonica alla Valle di Scalve. Si percorreranno sentieri in quota che si snodano sul territorio dei comuni di Ono San Pietro, Cerveno e Schilpario, e raggiungono al passo Campelli (1890 metri) il punto altitudinalmente più elevato.

Volantino traversata Ono-Schilpario

Il programma

Il ritrovo è fissato alle ore 7 nel centro storico di Ono, e la partenza avverrà alle ore 7 e 30. È prevista la possibilità di aderire al pranzo organizzato a Schilpario e il rientro in pullman, entrambi da prenotare. Per informazioni e iscrizioni contattare: gs.onosanpietro@gmail.com, telefono 347.3897790