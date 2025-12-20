Valcamonica, montagna di eventi tra ciaspolate e sci alpinismo

Diciassette manifestazioni sportive in altrettanti comuni della Valcamonica: è la nuova edizione del Winter tour Valle dei segni, circuito ideato dalla Comunità montana raggruppando ciaspolate e raduni di sci alpinismo che si svolgono da fine dicembre a fine marzo sulle montagne camune.

Il calendario si apre con la settima Ciaspulenta di Saviore il 27 dicembre e con la Fiaccolata tra antiche vie di Incudine il 29. L’anno nuovo verrà salutato il 5 gennaio con la ventesima fiaccolata Volano-Cimbergo, mentre l’11 si terrà la Ciaspolaro, a Campolaro di Bienno. Si prosegue il 18 con l’immancabile Raduno scialpinistico del Piz Tri di Malonno, giunto alla 31esima edizione, mentre il 25 si bissa con la traversata Ono-Schilpario e la Caspo Bles di Vione.

Febbraio vedrà lo svolgersi della Ciaspolata nella Valle di Lozio e Raduno scialpinistico l’uno, la Caspogustando di Ponte di Legno il 7 e il raduno scialpinistico e ciaspole Paspardo-Colombè l’8, la Passeggiando con la luna a Croce di Salven di Borno il 14 e il 15 il Raduno scialpinistico della Valgrigna a Berzo Inferiore. E poi ancora il 22 si terrà il raduno scialpinistico in Val di Corteno e la più famosa Caspolada al chiaro di luna di Vezza.

Marzo inizierà il 7 con Montecampione e la sua Ciaspolando sotto il Muffetto, mentre l’8 è da segnare il Raduno scialpinistico del Mortirolo. Chiuderà il circuito il trentesimo Raduno scialpinistico Luna Rally al Tonale, in calendario il 21 marzo. Anche per questa edizione sarà proposto il contest «GiraRaduni»: basterà scaricare la tessera, da far timbrare a ogni uscita, e a fine rassegna, con almeno sei timbri, si avrà diritto a un gadget e alla partecipazione alla premiazione conclusiva. «Grazie a chi organizza gli eventi - commenta l’assessore allo Sport in Comunità montana Priscilla Ziliani -, promuovendo al contempo l’attività sportiva nella natura e occasioni di attrazione turistica». Programma e iscrizioni su www.winter-tour.it.