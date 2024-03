«Wembley, 20.03.94: io c’ero»: un video podcast per i 30 anni dall’Anglo Italiano

Domenica 20 marzo 1994. Per i tifosi del Brescia una data che è rimasta nel cuore, nella storia ultracentenaria della società. Perché coincide non solo con una partita giocata a Wembley, tempio londinese del calcio mondiale, ma soprattutto con l’unico trofeo della bacheca biancazzurra: il torneo Anglo Italiano.

Il Brescia targato Lucescu, che quell’anno fece la doppietta visto che conquistò anche la promozione in serie A, lo conquistò dopo un cammino iniziato nell’autunno del 1993 e terminato nella primavera del ’94, battendo in finale il Notts County per 1-0. Decisiva una rete di Lele Ambrosetti, protagonista di quella manifestazione a suon di gol e partite ben giocate.

Il vodcast

Per ricordare cosa è stato l’Anglo Italiano per il Brescia, cosa ha davvero significato quella finale a Wembley che da sogno divenne realtà per oltre duemila bresciani, il Giornale di Brescia, Teletutto e il sito del GdB hanno ideato e creato «Wembley, 20.03.94: io c’ero», un documentario curato dai giornalisti Erica Bariselli e Gianluca Magro che da mercoledì mattina (il 20 marzo) sarà disponibile sul sito del Giornale di Brescia e verrà trasmesso da Teletutto la sera dalle 22.

Un racconto fatto di voci e immagini d’epoca, con spezzoni della vittoria londinese, il pre e il post partita con le interviste di 30 anni fa ai protagonisti. Non mancano però i ricordi di oggi, affidati a Maurizio Neri e al capitano delle rondinelle Stefano Bonometti, che raccontano anche quanto la vittoria a Wembley sia stata la spinta determinante per la conquista della serie A.

Spazio anche ai ricordi del giornalista del Giornale di Brescia Roberto Bernardo e del tifoso Leopoldo Giannini, testimoni oculari a Bolton del gol che Lucescu, con una «invasione di campo», fece annullare dall’arbitro Collina.

Tanti aneddoti, tante curiosità, le pagine del Giornale di Brescia dell’epoca, l’emozione di Lele Ambrosetti nel tornare a Wembley con la maglia numero 9. Un cammino da fare insieme a tutti i tifosi e anche con coloro che vogliono scoprire oggi cosa accadde 30 anni fa a Londra.